Mintha a világvége jött volna el: vörös égbolt sokkolta a helyieket – videó!

Nyugat-Ausztráliában, Shark Bay környékén 2026. március 27-én, pénteken látták a különös jelenséget a helyiek, amikor a Narelle ciklon közeledése miatt erős szelek és sűrű porfelhő alakult ki. A vörös égbolt nem valamilyen természetfeletti okból jelent meg, hanem azért, mert a szél nagy mennyiségű, vasban gazdag vörös port kavart a levegőbe, miközben a vastag felhőzet tompábbá és egyenletesebbé tette a fényt.

Vörös égbolt jelent meg Ausztráliában a Narelle ciklon miatt

Fotó: Shayne Thomson / SHARK BAY NEWS & VIEWS / Facebook / Képkivágás

Mi okozta a vörös égbolt jelenségét?

A térség talaja híres a rozsdás árnyalatú, vasoxidban gazdag vörös földről, amelyet a ciklon előtti erős légmozgás könnyen felkapott. A meteorológusok szerint ehhez társult a sűrű felhőzet, amely kiszűrte a közvetlen napfényt, ezért a táj nem narancsos vagy poros, hanem szinte vérvörös árnyalatban jelent meg – számolt be a az ABC News & Headlines.

The skies over Western Australia took on a deep red and orange hue ahead of a tropical cyclone as powerful winds whipped up iron-rich dust, blanketing some areas in a crimson haze. https://t.co/dPnlKgnDGF pic.twitter.com/fJxpYCBqdc — ABC News (@ABC) March 30, 2026

Gyorsan eltűnt, de a ciklon pusztítása megmaradt

A helyiek beszámolói szerint a különös szín több órán át látszott, majd a szél erősödésével és az eső megérkezésével nagyjából fél órán belül kitisztult az ég. Shark Bay megúszta a legsúlyosabb károkat, de Exmouth térségében a ciklon már komoly pusztítást hagyott maga után:

épületek sérültek meg, infrastruktúra rongálódott, és a helyreállítás még most is tart.

Apocalyptic orange skies engulf Shark Bay, Western Australia as Tropical Cyclone Narelle closes in turning day into a haunting orange haze pic.twitter.com/LkOjh8YSGi — Surajit (@surajit_ghosh2) March 28, 2026

Miért érdekes ez a jelenség?

A szakértők szerint porviharok előfordulnak a térségben, de ilyen látványos, sötétvörös összhatás ritkán alakul ki. Éppen ez tette a mostani esetet különlegessé:

a vörös talaj, a ciklon előtti erős szél és a vastag felhőzet együtt olyan látványt hozott létre, amely rövid idő alatt bejárta a világ sajtóját.