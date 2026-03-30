Mintha a világvége jött volna el: vörös égbolt sokkolta a helyieket – videó!

Nyugat-Ausztráliában, Shark Bay környékén 2026. március 27-én, pénteken látták a különös jelenséget a helyiek, amikor a Narelle ciklon közeledése miatt erős szelek és sűrű porfelhő alakult ki. A vörös égbolt nem valamilyen természetfeletti okból jelent meg, hanem azért, mert a szél nagy mennyiségű, vasban gazdag vörös port kavart a levegőbe, miközben a vastag felhőzet tompábbá és egyenletesebbé tette a fényt.
Mi okozta a vörös égbolt jelenségét?
A térség talaja híres a rozsdás árnyalatú, vasoxidban gazdag vörös földről, amelyet a ciklon előtti erős légmozgás könnyen felkapott. A meteorológusok szerint ehhez társult a sűrű felhőzet, amely kiszűrte a közvetlen napfényt, ezért a táj nem narancsos vagy poros, hanem szinte vérvörös árnyalatban jelent meg – számolt be a az ABC News & Headlines.
Gyorsan eltűnt, de a ciklon pusztítása megmaradt
A helyiek beszámolói szerint a különös szín több órán át látszott, majd a szél erősödésével és az eső megérkezésével nagyjából fél órán belül kitisztult az ég. Shark Bay megúszta a legsúlyosabb károkat, de Exmouth térségében a ciklon már komoly pusztítást hagyott maga után:
épületek sérültek meg, infrastruktúra rongálódott, és a helyreállítás még most is tart.
Miért érdekes ez a jelenség?
A szakértők szerint porviharok előfordulnak a térségben, de ilyen látványos, sötétvörös összhatás ritkán alakul ki. Éppen ez tette a mostani esetet különlegessé:
a vörös talaj, a ciklon előtti erős szél és a vastag felhőzet együtt olyan látványt hozott létre, amely rövid idő alatt bejárta a világ sajtóját.
Rejtélyes villanásokat fedeztek fel az égbolton, megdöbbentek a kutatók
Évtizedekkel ezelőtti fotókon találtak megmagyarázhatatlan fényjelenségeket a kutatók. A NASA egyik korábbi kutatója szerint a jelenségek nem köthetők ismert természeti vagy emberi tevékenységhez.
Ijesztő égi jelenség: sokan hívták a segélyhívót
Különös pillanatokat éltek át az amerikaiak, amikor egy hatalmas, izzó objektum száguldott végig az égen. Az égi jelenség olyan fényesen ragyogott, hogy több államból is észlelték, sokan pedig robbanásszerű hangról is beszámoltak.