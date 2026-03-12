99 évesen elhunyt a legendás színésznő, a szappanoperák sztárja

2026. március 12-én érkezett a szomorú hír, hogy 99 éves korában elhunyt Wendy Playfair, az ausztrál színjátszás elismert alakja. A színésznő több mint fél évszázados pályafutása során a televízióban, a színházban és a rádióban is maradandót alkotott, és generációk ismerték szerepeit.

Wendy Playfair

Fotó: Talking Prisoner / YouTube / Képkivágás

Wendy Playfair legismertebb szerepei

A színésznő a Prisoner című sorozat Minnie Donovan karakterével vált ismertté. A népszerű Otthonunk sorozatban is szerepelt, ahol Evelyn Grey és Audrey Long karakterét alakította.

Több évtizedes pályafutás

Wendy Playfair pályáját rádióban kezdte, majd az 1960-as évektől számos televíziós sorozatban és filmben szerepelt. Utolsó szerepét 2013-ban játszotta a Család csak egy van című sorozatban.

A színésznőt kollégái nagy tisztelettel emlegették, a közönség pedig évtizedeken át követte munkásságát. Hagyatéka az ausztrál televízió és színház történetében is maradandó.

A cikk a Daily Star tájékoztatása alapján készült.

