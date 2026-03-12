Hírlevél
Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

99 évesen elhunyt a legendás színésznő, a szappanoperák sztárja

99 éves korában elhunyt az ausztrál televízió egyik ismert színésznője, aki évtizedeken át szerepelt filmekben, sorozatokban és rádiójátékokban. Wendy Playfair mindössze néhány hónappal 100. születésnapja előtt hunyt el békésen.
2026. március 12-én érkezett a szomorú hír, hogy 99 éves korában elhunyt Wendy Playfair, az ausztrál színjátszás elismert alakja. A színésznő több mint fél évszázados pályafutása során a televízióban, a színházban és a rádióban is maradandót alkotott, és generációk ismerték szerepeit.

Wendy Playfair
Wendy Playfair
Fotó: Talking Prisoner / YouTube / Képkivágás

Wendy Playfair legismertebb szerepei

A színésznő a Prisoner című sorozat Minnie Donovan karakterével vált ismertté. A népszerű Otthonunk sorozatban is szerepelt, ahol Evelyn Grey és Audrey Long karakterét alakította.

Több évtizedes pályafutás

Wendy Playfair pályáját rádióban kezdte, majd az 1960-as évektől számos televíziós sorozatban és filmben szerepelt. Utolsó szerepét 2013-ban játszotta a Család csak egy van című sorozatban.

A színésznőt kollégái nagy tisztelettel emlegették, a közönség pedig évtizedeken át követte munkásságát. Hagyatéka az ausztrál televízió és színház történetében is maradandó.

A cikk a Daily Star tájékoztatása alapján készült.

