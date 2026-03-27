Will Smith akkora pofont csavart le, hogy azóta se tértünk magunkhoz

Will Smith a 2022-es Oscar-gálán sétált fel a színpadra, és ütötte meg a műsort vezető Chris Rockot, miután a humorista viccet csinált Jada Pinkett Smith hajhullásából. A világ egy emberként fagyott le – a jelenet percek alatt bejárta az internetet, és azóta is az egyik legikonikusabb botrányként él tovább Hollywood történetében.

Mi történt pontosan Will Smith és Chris Rock között?

A jelenet mára szinte képkockáról képkockára ismert: Chris Rock egy poént sütött el, Smith először nevetett, majd hirtelen felment a színpadra és megütötte a műsorvezetőt.

A döbbenet után jött a még emlékezetesebb pillanat: Smith visszaült a helyére, és élő adásban, káromkodva kiabált vissza Rocknak. Ez volt az a pont, ahol a botrány végleg elszabadult.

Percekkel később Will Smith megnyerte az Oscar-díjat – és könnyek között tartott beszédet. Ez az ellentmondásos pillanat csak még jobban ráerősített arra, hogy valami egészen példátlan történt.

Mi lett a következménye Will Smith pofonjának?

A következmények gyorsan és keményen jöttek. Will Smith lemondott az Akadémia tagságáról, az Oscar-díjat szervező testület 10 évre kitiltotta az eseményről és több készülő projekjét is leállítottak vagy elhalasztottak a produkciós cégek.

A színész később nyilvánosan bocsánatot kért Chris Rocktól, és egy videóban is próbálta megmagyarázni a történteket. Azt mondta, „elvesztette a fejét”, és mélyen megbánta, amit tett.

Chris Rock hosszú ideig nem reagált nyilvánosan, ami csak még jobban felfokozta a feszültséget. Végül egy stand-up műsorban törte meg a csendet, ahol keményen és részletesen beszélt az esetről. Nem kímélte Will Smitht, és egyértelművé tette: számára ez nem egy „vicces hollywoodi pillanat”, hanem nagyon is valós sérelem volt.

A közönség reakciója megosztott maradt: voltak, akik Rockot támogatták, mások Smith mellett álltak ki.