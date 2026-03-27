will smith

Will Smith akkora pofont csavart le, hogy azóta se tértünk magunkhoz

2022. március 27-én egyetlen mozdulat örökre bevéste magát a popkultúra történetébe, amikor élő adásban csattant el az a bizonyos pofon. Will Smith azóta is cipeli az Oscar-botrány következményeit, de a sztori messze nem ért véget – sőt, az igazi utóélete csak ezután kezdődött.
Will Smith a 2022-es Oscar-gálán sétált fel a színpadra, és ütötte meg a műsort vezető Chris Rockot, miután a humorista viccet csinált Jada Pinkett Smith hajhullásából. A világ egy emberként fagyott le – a jelenet percek alatt bejárta az internetet, és azóta is az egyik legikonikusabb botrányként él tovább Hollywood történetében.

US actor Will Smith holds his award for Best Actor in a Leading Role for "King Richard" as he attends the 2022 Vanity Fair Oscar Party following the 94th Oscars at the The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California on March 27, 2022. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)
Will Smith Oscar-botránya az egyik legemlékezetesebb élő adásos pillanat lett Hollywood történetében.
Mi történt pontosan Will Smith és Chris Rock között?

A jelenet mára szinte képkockáról képkockára ismert: Chris Rock egy poént sütött el, Smith először nevetett, majd hirtelen felment a színpadra és megütötte a műsorvezetőt.

A döbbenet után jött a még emlékezetesebb pillanat: Smith visszaült a helyére, és élő adásban, káromkodva kiabált vissza Rocknak. Ez volt az a pont, ahol a botrány végleg elszabadult.

Percekkel később Will Smith megnyerte az Oscar-díjat – és könnyek között tartott beszédet. Ez az ellentmondásos pillanat csak még jobban ráerősített arra, hogy valami egészen példátlan történt.

Mi lett a következménye Will Smith pofonjának?

A következmények gyorsan és keményen jöttek. Will Smith lemondott az Akadémia tagságáról, az Oscar-díjat szervező testület 10 évre kitiltotta az eseményről és több készülő projekjét is leállítottak vagy elhalasztottak a produkciós cégek.

A színész később nyilvánosan bocsánatot kért Chris Rocktól, és egy videóban is próbálta megmagyarázni a történteket. Azt mondta, „elvesztette a fejét”, és mélyen megbánta, amit tett.

Chris Rock hosszú ideig nem reagált nyilvánosan, ami csak még jobban felfokozta a feszültséget. Végül egy stand-up műsorban törte meg a csendet, ahol keményen és részletesen beszélt az esetről. Nem kímélte Will Smitht, és egyértelművé tette: számára ez nem egy „vicces hollywoodi pillanat”, hanem nagyon is valós sérelem volt.

A közönség reakciója megosztott maradt: voltak, akik Rockot támogatták, mások Smith mellett álltak ki.

 

