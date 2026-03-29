XIV. Leó pápa nem hallgatott: brutális igazság a háborúról

A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol XIV. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfaágakat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is.
XIV. Leó pápa: Krisztus ma is a békét hirdeti és a fegyverletételre szólít fel
A Szent Péter-bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról mint a béke királyáról beszélt, hangoztatva, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg.
Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket: meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elveszítették a reményt, betegek, magányosak, erőszak vagy háború áldozatai - mondta XIV. Leó.
Hozzátette: "Krisztus, a béke királya, még mindig azt kiáltja keresztjéről: Isten szeretet! Legyetek irgalmasok! Tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok!"
A mise után, az Úrangyala-imádság előtt mondott beszédében XIV. Leó pápa megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik - hangoztatta - a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják megtartani a húsvéti szertartásokat.
Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjainak konkrét megnyitását sürgette.
A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban, a tengeren veszítették életüket
"A föld, az ég és a tengerek az életre és a békére teremtődtek" - hangsúlyozta a pápa, aki megemlékezett a Kréta-szigeténél az utóbbi napokban tengerbe veszett migránsokról is.
XIV. Leó pápa tavaly májusi megválasztása óta először vezeti a húsvéti nagyhét szertartásait, amelyeknek több helyszíne lesz: a Szent Péter-bazilika, ahol csütörtök reggel a krízmaszentelő misét mutatja be, a lateráni Szent János-bazilika, ahol csütörtök délután a tanítványok lába megmosása elevenedik fel, a Colosseum, ahol a pápa nagypéntek este a keresztutat vezeti. XIV. Leó szombat este a Szent Péter-bazilikában a virrasztást vezeti, vasárnap pedig a Szent Péter téren bemutatja a húsvéti misét, amelyet első húsvéti üzenete követ az Urbi et Orbi áldással.
Olaszországban az olajfaág számít a virágvasárnap jelképének: a római templomok egy részébe a Forum Romanum régészeti parkjának olajfáiról érkeztek az ágak.
A Vatikánba kisebb-nagyobb olajágból százhúszezer érkezett Umbria tartományból, a fonott pálmaleveleket pedig 1440 óta Sanremo város adományozza a pápai államnak.
XIV. Leó pápa nem csupán szavaival, de öltözékével is jelezte, hogy új korszak kezdődik a katolikus egyház életében. A május 8-án megválasztott egyházfő első megjelenésén, a Szent Péter-bazilika erkélyén már világossá vált, hogy szakít elődje, Ferenc pápa egyszerűségre törekvő stílusával. A 69 éves Leó pápa vörös szatén mozzettát, arany hímzésű bordó stólát és aranykeresztet viselt, amelyet kétszálú aranyzsinór tartott, szembetűnő kontrasztot alkotva Ferenc fehér reverendájával és ezüst keresztjével.
Az új pápa korábban már járt Magyarországon.