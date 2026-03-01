Történelmi mérföldkő: a nemzeti park, ami mindent megváltoztatott

1872. március 1-jén történelmi döntés született az Egyesült Államokban: létrejött a Yellowstone Nemzeti Park, amelyet a világ első nemzeti parkjaként tartanak számon. A különleges természeti terület védetté nyilvánítása nemcsak Amerikában számított mérföldkőnek, hanem globális szinten is új korszakot nyitott a természetvédelemben: az első nemzeti park megalapítása példát mutatott a világnak.

A Yellowstone-t a világ első nemzeti parkjaként tartják számon – Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

A Yellowstone Nemzeti Park megszületése

A parkot az amerikai kongresszus hozta létre, a törvényt 1872. március 1-jén írta alá Ulysses S. Grant elnök. A jogszabály kimondta, hogy a Yellowstone-folyó forrásvidékét kivonják a letelepítés és az értékesítés alól, és közparkként a lakosság javára különítik el.

A terület főként Wyoming északnyugati részén fekszik, de Montana és Idaho államokra is átnyúlik.

Kiterjedése 3472 négyzetmérföld (mintegy 8 990 négyzetkilométer), vagyis nagyobb, mint Rhode Island és Delaware együttvéve.

Az expedíciók szerepe a döntésben

Bár a vidéket őslakos törzsek és prémvadászok régóta ismerték, az országos figyelmet az 1869 és 1871 közötti expedíciók keltették fel. David E. Folsom, Charles W. Cook és William Peterson 1869-ben számoltak be a térség különleges természeti képződményeiről, köztük a Tower Fall vízesésről, a Yellowstone Grand Canyonról és a Firehole-folyó gejzírjeiről – derül ki a Fox7 Austin cikkéből.

Az 1871-es tudományos expedíciót Ferdinand V. Hayden vezette. A kutatócsoport munkáját William Henry Jackson fotográfus és több művész is segítette. A beszámolók és a látványos képek nagy hatást gyakoroltak a közvéleményre és a döntéshozókra, ami hozzájárult a park megalapításához.

Az Old Faithful, a Yellowstone Nemzeti Park leghíresebb gejzírje –Fotó: PALANQUE DENIS / HEMIS.FR / hemis.fr

Természeti különlegességek és történelmi jelentőség

A világ ismert hidrotermális jelenségeinek több mint fele a Yellowstone Nemzeti Parkhoz tartozik. Leghíresebb gejzírje, az Old Faithful, naponta átlagosan 17 alkalommal tör ki. A park létrehozása nemcsak egy egyedülálló táj megőrzését jelentette: az első nemzeti park megalapítása nemzetközi példává vált, és világszerte lendületet adott új védett területek kijelölésének.