Történelmi mérföldkő: a nemzeti park, ami mindent megváltoztatott

1872. március 1-jén történelmi döntés született az Egyesült Államokban: létrejött a Yellowstone Nemzeti Park, amelyet a világ első nemzeti parkjaként tartanak számon. A különleges természeti terület védetté nyilvánítása nemcsak Amerikában számított mérföldkőnek, hanem globális szinten is új korszakot nyitott a természetvédelemben: az első nemzeti park megalapítása példát mutatott a világnak.
A Yellowstone Nemzeti Park megszületése
A parkot az amerikai kongresszus hozta létre, a törvényt 1872. március 1-jén írta alá Ulysses S. Grant elnök. A jogszabály kimondta, hogy a Yellowstone-folyó forrásvidékét kivonják a letelepítés és az értékesítés alól, és közparkként a lakosság javára különítik el.
A terület főként Wyoming északnyugati részén fekszik, de Montana és Idaho államokra is átnyúlik.
Kiterjedése 3472 négyzetmérföld (mintegy 8 990 négyzetkilométer), vagyis nagyobb, mint Rhode Island és Delaware együttvéve.
Az expedíciók szerepe a döntésben
Bár a vidéket őslakos törzsek és prémvadászok régóta ismerték, az országos figyelmet az 1869 és 1871 közötti expedíciók keltették fel. David E. Folsom, Charles W. Cook és William Peterson 1869-ben számoltak be a térség különleges természeti képződményeiről, köztük a Tower Fall vízesésről, a Yellowstone Grand Canyonról és a Firehole-folyó gejzírjeiről – derül ki a Fox7 Austin cikkéből.
Az 1871-es tudományos expedíciót Ferdinand V. Hayden vezette. A kutatócsoport munkáját William Henry Jackson fotográfus és több művész is segítette. A beszámolók és a látványos képek nagy hatást gyakoroltak a közvéleményre és a döntéshozókra, ami hozzájárult a park megalapításához.
Természeti különlegességek és történelmi jelentőség
A világ ismert hidrotermális jelenségeinek több mint fele a Yellowstone Nemzeti Parkhoz tartozik. Leghíresebb gejzírje, az Old Faithful, naponta átlagosan 17 alkalommal tör ki. A park létrehozása nemcsak egy egyedülálló táj megőrzését jelentette: az első nemzeti park megalapítása nemzetközi példává vált, és világszerte lendületet adott új védett területek kijelölésének.
Óriási változás jön: megemelik a nemzeti parkok belépődíjait a turisták számára
2026-tól jelentősen megemelkednek a belépési díjak az amerikai nemzeti park területére érkező külföldi látogatók számára. A nemzeti park rendszerét érintő új szabályozás célja, hogy az amerikai állampolgárok kedvezőbb feltételek mellett élvezhessék az ország természeti kincseit.
10 dolog, amiért megéri ellátogatni hazánk 10 nemzeti parkjába
Magyarországon összesen tíz nemzeti park várja a természetközeli élményt keresőket, akik több világörökségi helyszínt is megismerhetnek a kalandozások során. Mutatjuk, miért éri meg felfedezni a nemzeti parkokat és értékes természeti kincseiket.