A Z generáció már a budira sem talál ki GPS nélkül

Az eredmény szerint komoly szakadék tátong a fiatal és az idősebb autóvezetők között. A fiatalabbak lényegesen többször támaszkodnak navigációs eszközökre, még a jól ismert útvonalakon is. A 25–34 éves sofőrök 28 százaléka mindig használja a navigációt, 20 százalékuk még rövid utakra – például a közeli szupermarketbe – is előszeretettel használ „térképet”. Ez talán nem is annyira meglepő, hiszen az Z generáció tagjai rendszeresen szólnak a közösségi médiában a navigációtól való függőségükről, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Egy friss felmérés szerint a Z generáció 28 százaléka minden egyes alkalommal, amikor kocsiba ül, használja a térképes navigációt – Fotó: pexels.com

A felmérés szerint az idősebbek magabiztosan vezetnek technikai segítség nélkül. A 45 feletti sofőrök közül csak kb. minden tizedik „navigál” mindig, míg 15 százalékuk nagyon ritkán.

A Z generáció képtelen önállóan tájékozódni

A Carmoola cég azt is megkérdezte, mit tennének, ha egy technikai malőr miatt a GPS-jel elveszne. Nos, a generációs szakadék elég mély. Az 55–64 évesek 57 százaléka gond nélkül tájékozódik tovább GPS nélkül a közúti jelzések, tereptárgyak alapján. A 25–34 éveseknek viszont mindössze 44 százaléka képes erre, minden negyedik fiatal sofőr inkább megállna és útba igazítást kérne az önálló próbálkozás helyett.

A sofőrök ma már elvárják, hogy a dolgok egyszerűen működjenek. A navigáció megszünteti a súrlódást, és ugyanez a kényelmi elvárás terjed át a teljes vezetési élményre

– magyarázta Aidan Rushby, a Carmoola alapító-vezérigazgatója.

A kényelem ára: kikapcsol az agyunk

Bár a digitális segítség jól jön, a tudósok szerint komoly árat fizetünk érte. A University College London (UCL) kutatói vizsgálatokkal bizonyították, hogy amikor a technológia helyettünk gondolkodik, azaz megmondja, merre menjünk, az agyunk tájékozódásért és emlékezésért felelős részei egyszerűen kikapcsolnak.

Amikor a felkért önkéntesek általuk ismeretlen utcákon saját agyuk segítségével tájékozódtak a műholdas navigáció helyett, mindkét agyterületükön kimutatható volt a „csúcsaktivitás”. S ez még jobban felerősödött, amikor kanyargós utcalabirintussal kellett szembenézniük.