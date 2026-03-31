A Z generáció már a budira sem talál ki GPS nélkül

Az eredmény szerint komoly szakadék tátong a fiatal és az idősebb autóvezetők között. A fiatalabbak lényegesen többször támaszkodnak navigációs eszközökre, még a jól ismert útvonalakon is. A 25–34 éves sofőrök 28 százaléka mindig használja a navigációt, 20 százalékuk még rövid utakra – például a közeli szupermarketbe – is előszeretettel használ „térképet”. Ez talán nem is annyira meglepő, hiszen az Z generáció tagjai rendszeresen szólnak a közösségi médiában a navigációtól való függőségükről, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A felmérés szerint az idősebbek magabiztosan vezetnek technikai segítség nélkül. A 45 feletti sofőrök közül csak kb. minden tizedik „navigál” mindig, míg 15 százalékuk nagyon ritkán.
A Z generáció képtelen önállóan tájékozódni
A Carmoola cég azt is megkérdezte, mit tennének, ha egy technikai malőr miatt a GPS-jel elveszne. Nos, a generációs szakadék elég mély. Az 55–64 évesek 57 százaléka gond nélkül tájékozódik tovább GPS nélkül a közúti jelzések, tereptárgyak alapján. A 25–34 éveseknek viszont mindössze 44 százaléka képes erre, minden negyedik fiatal sofőr inkább megállna és útba igazítást kérne az önálló próbálkozás helyett.
A sofőrök ma már elvárják, hogy a dolgok egyszerűen működjenek. A navigáció megszünteti a súrlódást, és ugyanez a kényelmi elvárás terjed át a teljes vezetési élményre
– magyarázta Aidan Rushby, a Carmoola alapító-vezérigazgatója.
A kényelem ára: kikapcsol az agyunk
Bár a digitális segítség jól jön, a tudósok szerint komoly árat fizetünk érte. A University College London (UCL) kutatói vizsgálatokkal bizonyították, hogy amikor a technológia helyettünk gondolkodik, azaz megmondja, merre menjünk, az agyunk tájékozódásért és emlékezésért felelős részei egyszerűen kikapcsolnak.
Amikor a felkért önkéntesek általuk ismeretlen utcákon saját agyuk segítségével tájékozódtak a műholdas navigáció helyett, mindkét agyterületükön kimutatható volt a „csúcsaktivitás”. S ez még jobban felerősödött, amikor kanyargós utcalabirintussal kellett szembenézniük.
Ezzel szemben, amikor az önkéntesek követték a pontos, útba igazító utasításokat, – ami hasonló a műholdas navigáció követésével –, az agyuk nem mutatott további aktivitást.
Dr. Hugo Spiers, a tanulmány vezetője szerint, amikor saját magunk navigálunk egy bonyolult utcalabirintusban, az agyi aktivitásunk magas, míg a GPS követésekor az agyunkat „hidegen hagyja” az úthálózat.
Persze, sokak szerint jobb, ha agyi kapacitásainkat fontosabb dolgokra használjuk, mintsem arra, hogy A-ból B-be jussunk, de akkor aligha kell azon csodálkozni, ha lassan már a budit sem találjuk meg GPS nélkül.
A végére még egy adalék arról, mitől tart a leginkább a Z generáció az autóvezetéssel kapcsolatban
- Defektes kerék cseréje (36%)
- Az autó beindítása lemerült akkumulátor esetén (36%)
- Párhuzamos parkolás (24%)
- Gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése és felpumpálása (22%)
- Hegymeneti indulás (22%)
- Olajszint ellenőrzés (20%)
- Biztosító felhívása/kárigény (19%)
- Vezetés az autópályán (18%)
- Autópályára való felhajtás (18%)
- Autómentő hívása (18%)
