Egy 23 ezer fő bevonásával készült nemzetközi felmérés szerint a Z generáció férfi tagjai több kérdésben hagyományosabb nézeteket vallanak a nemi szerepekről, mint az idősebb generációk. A kutatás 29 országban vizsgálta a 16 év felettiek véleményét, köztük az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Brazíliában, Indiában és Ausztráliában – írja a Guardian.

A Z generáció hozzáállása a nemi egyenlőséghez sokakat meglephet (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A felmérés egyik legmeglepőbb eredménye, hogy a Z generáció férfi tagjainak közel egyharmada szerint a férjnek kell kimondania a végső szót a fontos döntésekben, és jelentős részük úgy véli, a feleségnek engedelmeskednie kell a férjének.

Ez az arány kétszerese a baby boomer férfiakénak, akik közül csupán 13 százalék ért egyet ezzel az állítással.

Konzervatívabb gondolkodásúak a Z generáció férfi tagjai

A kutatás szerint a Z generáció férfi tagjai közül 24 százalék gondolja úgy, hogy a nőknek nem szabad túl függetlennek vagy önállónak tűnniük, míg az idősebb férfiaknál ez az arány mindössze 12 százalék. A szexuális normák terén is markáns az eltérés: a fiatal férfiak 21 százaléka szerint egy „igazi nő” nem kezdeményez szexet.

Ugyanakkor 41 százalék úgy véli, hogy a sikeres karrierrel rendelkező nők vonzóbbak a férfiak számára, ami arra utal, hogy a Z generáció nézetei nem minden területen egységesen konzervatívak.

Egyenlőség és társadalmi elvárások

A Z generáció férfi tagjainak 59 százaléka úgy érzi, hogy a férfiaktól túl sokat várnak el a nemek közötti egyenlőség támogatásában. A kutatás szerint globálisan nőtt azok aránya, akik úgy gondolják, hogy a nők jogai már „elég messzire jutottak”.

A szakértők szerint a jelenség mögött gazdasági és társadalmi bizonytalanság is állhat. A fiatal férfiak számára nehezebb lehet elérni azokat a hagyományos szerepeket – például a biztos megélhetést vagy a családfenntartó státuszt –, amelyek korábban a férfiasság meghatározó elemei voltak.

