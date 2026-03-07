Elképesztő dolog történik a testünkkel, ha 48 órán át csak zabot eszünk

A rangos Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy mindössze 48 órás zabdiéta akár 10 százalékkal is csökkentheti az LDL-koleszterin – vagyis a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növelő „rossz” koleszterin – szintjét.

Zabdiéta 48 órán át: elképesztő hatásokat figyeltek meg

Fotó: Shutterstock

A vizsgálatban 32 metabolikus szindrómában szenvedő felnőtt vett részt. A résztvevők egy részének két napon keresztül napi háromszor 100 gramm vízben főtt zabpelyhet kellett fogyasztania. A zabhoz csak bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket adhattak, cukrot, sót és édesítőszert nem. A kontrollcsoport szintén csökkentett kalóriatartalmú, egészséges étrendet követett, de nem fogyasztott zabot – írja a Science Alert.

Mindkét csoportnál nagyjából felére csökkentették a kalóriabevitelt a két nap alatt, majd mindenki visszatért a megszokott étrendjéhez. Az eredmények azonban meglepő különbséget mutattak.

A zabdiétát követő csoportnál az összkoleszterinszint 8 százalékkal, az LDL-szint pedig mintegy 10 százalékkal csökkent – jóval nagyobb mértékben, mint a kontrollcsoport esetében. A résztvevők emellett testsúlycsökkenést és enyhe vérnyomásjavulást is tapasztaltak.

A zabdiéta megváltoztatta a bélbaktériumok összetételét

A kutatók szerint a legérdekesebb felfedezés nem pusztán a koleszterinszint csökkenése volt, hanem annak lehetséges oka. A széklet- és vérminták elemzése kimutatta, hogy a zabdiéta megváltoztatta a bélbaktériumok összetételét.

A szakemberek szerint a bélbaktériumok a zab lebontása során olyan fenolos vegyületeket – például ferulasavat – termelnek, amelyek kedvezően befolyásolhatják a koleszterin-anyagcserét. Egy másik, dihidroferulasav nevű melléktermékről pedig úgy találták, csökkentheti a koleszterin raktározását a szervezetben.

Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálatban metabolikus szindrómás, túlsúllyal és magas vércukorszinttel küzdő emberek vettek részt, így az eredmények nem feltétlenül alkalmazhatók a teljes lakosságra.

Ami azonban különösen figyelemre méltó: az LDL-koleszterin szintje még hat héttel a zabdiéta befejezése után is alacsonyabb maradt a kiindulási értéknél.

A kutatók szerint egy időszakosan, például hathetente ismételt, rövid zabdiéta jól tolerálható módszer lehet a koleszterinszint kordában tartására, és akár a cukorbetegség megelőzésében is szerepet játszhat. Ugyanakkor hangsúlyozzák: nagyobb mintaszámú vizsgálatok szükségesek az eredmények megerősítéséhez.