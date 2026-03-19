Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Marija Zaharova élesen és ironikusan reagált Európa szerepére az ukrajnai tárgyalások kapcsán. Az orosz külügy szóvivője szerint az uniós szereplők nemhogy nem kaptak helyet, hanem gyakorlatilag le is kerültek az asztalról.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője gúnyos megjegyzéssel illette Európa törekvéseit az Ukrajna körüli tárgyalások kapcsán. A Zaharova által megfogalmazott kijelentés szerint az európai szereplők hiába akartak részt venni a tárgyalás folyamatában.

Zaharova: Európa az asztal alá csúszott az ukrán tárgyalásokon
A diplomata egy interjúban úgy fogalmazott:

Helyet akartak az asztalnál, de végül az asztal alá csúsztak.

A kijelentés jól mutatja az orosz álláspontot azzal kapcsolatban, hogy Európa mennyire tud érdemi szerepet játszani az ukrán konfliktus rendezésében.

Feszültség az ukrán konfliktus körül

Az ukrán konfliktus kapcsán az Európai Unió többször jelezte, hogy részt kíván venni a béketárgyalásokon. Orosz források szerint Moszkva ezt tudomásul vette, ugyanakkor úgy látják, hogy Európa lépései inkább a feszültség fenntartását szolgálják.

Az orosz álláspont szerint az Európa által képviselt politika nem a tárgyalás felé viszi a feleket, hanem éppen ellenkezőleg, meghosszabbítja az ukrán konfliktus időtartamát.

 

