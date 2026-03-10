Részegen zaklatott egy 13 éves lányt az EasyJet egyik utasa, elítélték

Idrizi ittas állapotban volt a repülés alatt, és öt kis üveg bort fogyasztott el. A gép leszállása előtt körülbelül fél órával a lány anyja arra panaszkodott, hogy a férfi rugdosta az ülését. Ekkor Idrizi kijelentette: „Kíváncsi vagyok”, és megpróbálta megérinteni a kislány lábát. A lány azonnal felugrott, és a vele egy sorban ülő férfi azonnal észrevette a helyzetet, majd helyet kínált cserére. A zaklató erre trágár módon válaszolt az utas anyjának - írja a Daily Star.

Szexuális zaklatás vádjában bűnösnek találták Ramiz Idrizit. A kép illusztráció. EasyJet Airbus A320 repülőgép (Fotó: AFP)

Elítélték szexuális zaklatás miatt

A bíróságon a tanúk beszámoltak arról is, hogy a vádlott a folyosón köpködött és magában beszélt, valamint a leszállás során a repülőgép falát ütötte. Idrizi tagadta a szexuális zaklatás szándékát, azt állítva, hogy csak felállás közben érintette az ülést, és nem köpködött. Nigel Broderick kerületi bíró a tárgyaláson kiemelte, hogy a tanúk, köztük az utasok és a légiutas-kísérők, hiteles és megbízható bizonyítékokat szolgáltattak. A bíró Idrizit óvadék ellenében szabadlábra helyezte, és április 28-án hirdeti ki az ítéletet a büntetésről. Az eset rávilágít arra, hogy a légijáratokon történő erőszakos és zaklató magatartás súlyos következményekkel járhat, és a bíróság komolyan veszi a gyermekek védelmét a fedélzeten. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy repülőgép fedélzetén akart megerőszakolni egy nőt az exhibicionista férfi.