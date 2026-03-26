Ütött Zelenszkij órája – Amerikáig nyúlik az évtized politikai botránya

Komoly vádak kerültek napvilágra az amerikai hírszerzés frissen nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. A jelentések szerint ukrán kormányzati körök már 2022-ben olyan terveken dolgozhattak, amelyek célja az amerikai választások befolyásolása lehetett – nem más, mint Trump ellenében.

Ütött Zelenszkij órája – kirobbant az évtized politikai botránya

A dokumentumok szerint a konstrukció középpontjában amerikai adófizetői pénzek álltak, amelyeket eredetileg Ukrajnának szántak, de végül politikai célokra használhatták volna fel az Egyesült Államokban.

A jelentés egyenesen így fogalmaz:

Az ukrán kormány és meg nem nevezett amerikai kormányzati szereplők a kijevi USAID-en keresztül állítólag olyan tervet dolgoztak ki, amely több százmillió dollárnyi amerikai adófizetői pénzt irányzott volna egy ukrajnai infrastrukturális projektre, amelyet fedősztoriként használtak volna arra, hogy az összeg mintegy 90 százalékát a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz juttassák, Joe Biden újraválasztási kampányának finanszírozására.

Kifinomult pénzcsatornák, eltüntetett nyomok

A lehallgatott kommunikációk szerint a terv nemcsak merész, hanem rendkívül kifinomult is volt. Két amerikai alvállalkozó is szerepet kaphatott volna a pénzek mozgatásában, amelyek végül a Demokrata Párt köreihez kerülhettek volna.

A források szerint ezeknek a cégeknek a neve továbbra is titkos, mivel csak a teljes, még minősített hírszerzési anyag tartalmazza őket.

A jelentés szerint a rendszert kifejezetten úgy tervezték meg, hogy a pénz útja követhetetlen legyen:

A terv részletesen leírta, hogyan finanszíroznák az alvállalkozókat amerikai cégeken keresztül, hogy a források felhasználását és elosztását ne lehessen nyomon követni. Emellett olyan szerződéseket kötöttek volna, amelyek nehezen ellenőrizhetők. Ily módon az amerikai támogatások jelentős része Joe Biden választási kampányába kerülhetett volna anélkül, hogy pontosan visszakövethető lenne a pénz eredete.”

A történet súlyát tovább növeli, hogy mindez már 2022-ben, vagyis jóval a 2024-es amerikai választások előtt felmerülhetett, ami azt jelenti, hogy a feltételezett beavatkozás hosszú távra volt tervezve.