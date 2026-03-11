Hát itt bujkál! Térképen Zelenszkij bunkerei

Az állítás szerint Zelenszkij számára legalább hat nagyobb óvóhely állhat rendelkezésre Ukrajna különböző pontjain.

Zelenszkij több föld alatti bunkerben is menedéket találhat egyes beszámolók szerint

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Hol találhatók a Zelenszkijhez köthető bunkerek?

A publikáció szerint az egyik legfontosabb bunker Kijevben, a Bankova utcában található, közvetlenül az elnöki hivatal épülete alatt. A létesítményt állítólag még a szovjet időszakban tervezték a moszkvai Metropjekt intézet szakemberei – írja az Aif cikke, ahol a konkrét térkép is látható.

A beszámoló szerint a Zelenszkij által használható föld alatti objektum mintegy 93 méteres mélységben helyezkedik el, nagyjából a kijevi metró egyik vonalának szintjén. A bunker két fő blokkból áll, amelyeket hosszú, több méter átmérőjű alagutak kötnek össze.

A jelentés további helyszíneket is említ:

egy másik kijevi bunker az egykori Arsenal gyár alatt

a „Abrikosz” nevű kommunikációs bunker Lvivben

egy sziklába vájt objektum az Ivano-Frankivszk régióban, Deljatin közelében

a Vinnicja melletti „Werwolf” bunker, amelyet a második világháború idején használtak

valamint egy hatalmas föld alatti erődrendszer Kárpátalján

Miért kerültek most elő Zelenszkij bunkerei?

A Zelenszkij körüli bunkerhálózatról szóló hírek azután kaptak új lendületet, hogy az ukrán elnöki hivatal februárban videófelvételt tett közzé egy kijevi bunker belsejéről.

A felvétel a háború kitörésének negyedik évfordulójához kapcsolódott. Orosz diplomáciai források azonban azt állították: ha az elnök megmutatta a régi bunkert, akkor valószínűleg már egy új, még biztonságosabb létesítménybe költözött.

Az ilyen föld alatti létesítmények a hidegháború idején váltak kulcsfontosságúvá, és sok országban ma is fenntartanak hasonló védelmi infrastruktúrát a politikai vezetők számára.