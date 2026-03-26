Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait a Donbaszból, még akkor sem, ha ezért az Egyesült Államok biztonsági garanciákat ajánl fel. A Zelenszkij által képviselt álláspont szerint a jelenlegi védelmi vonalak kulcsfontosságúak.

Zelenszkij döntött: itt az ukrán háborús bejelentés!

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a Donbaszban kiépített erődítések Ukrajna biztonságának részét képezik, ezért nem lehet őket más ígéretekre cserélni.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az Egyesült Államok azt javasolta Kijevnek: vonja ki erőit a térségből bizonyos biztonsági garanciákért cserébe.

Növekvő nyomás Kijeven

Zelenszkij szerint Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Ukrajnára, miközben a Közel-Keleten zajló konfliktus is befolyásolja az amerikai döntéseket.

Az ukrán vezető úgy látja, hogy Donald Trump politikája továbbra is fokozott nyomásgyakorlásra épül.