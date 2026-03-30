Zelenszkij teljesen kiakadt, szánalmas hisztériát rendezett

Volodimir Zelenszkij élesen bírálta a Rheinmetall vezetőjének kijelentéseit, miután az elmondta az igazságot az ukrán drónokról.
Az ukrán elnök ironikusan reagált a kritikára, és egy provokatív hasonlattal vágott vissza.
„Akkor egy háziasszony is lehet vezérigazgató”
Zelenszkij úgy fogalmazott: ha valóban igaz, hogy Ukrajnában „háziasszonyok” készítik a drónokat, akkor akár ők is vezethetnének egy nagy hadiipari céget.
„Ha minden ukrán háziasszony képes drónokat gyártani, akkor minden háziasszony lehet a Rheinmetall vezérigazgatója is” – mondta.
Vita az ukrán drónok szerepéről
A konfliktus hátterében Armin Papperger kijelentése áll, aki szerint az ukrán fejlesztésű drónok nem jelentenek valódi áttörést a nyugati védelmi ipar számára.
A német vállalat vezetője úgy fogalmazott, hogy az ukránok „csak játszanak, mint a LEGO-val”, és szerinte ezek az eszközök nem fogják forradalmasítani a haditechnikát.