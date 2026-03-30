Kiverte a biztosítékot Zelenszkij: erotikus modellt nevezett ki fontos pozícióba

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas a botrány. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij ismét merész lépésre szánta el magát. Ezúttal egy erotikus modellt nevezett ki arra, hogy Ukrajna konzuljaként képviselje hazáját a Dominikai Köztársaságban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Victoria Jakimova korábbi glamúrmodell kinevezése nagy visszhangot váltott ki Ukrajnában, miután Volodimir Zelenszkij a Dominikai Köztársaság tiszteletbeli konzuljává nevezte ki. A nő egykor a jelenlegi Károly királlyal is vacsorázott.

Zelenszkij egy erotikus modellt nevezet ki konzulnak (A kép illusztráció, nem Victoria Jakimova látható rajta) Fotó: Pixabay/Pexels

Jakimova a támadásokra reagálva azt mondta, nem próbálta eltitkolni modell múltját, és szerinte egy modern, önálló nőnek joga van pályát váltani. Úgy fogalmazott, nem szégyelli korábbi életét, és természetesnek tartja, hogy valaki új irányt választ.

A kinevezést Marina Danyilcsuk influenszer is élesen kritizálta. Szerinte különös, hogy valaki egyszerre modellként és konzulként jelenjen meg a nyilvánosság előtt. A bírálatok ellenére a hivatalos fotók is megerősítik, hogy Jakimova valóban megkapta a diplomáciai megbízatást – számolt be a Daily Star.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!