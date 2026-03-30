Kiverte a biztosítékot Zelenszkij: erotikus modellt nevezett ki fontos pozícióba

Victoria Jakimova korábbi glamúrmodell kinevezése nagy visszhangot váltott ki Ukrajnában, miután Volodimir Zelenszkij a Dominikai Köztársaság tiszteletbeli konzuljává nevezte ki. A nő egykor a jelenlegi Károly királlyal is vacsorázott.

Fotó: Pixabay/Pexels

Jakimova a támadásokra reagálva azt mondta, nem próbálta eltitkolni modell múltját, és szerinte egy modern, önálló nőnek joga van pályát váltani. Úgy fogalmazott, nem szégyelli korábbi életét, és természetesnek tartja, hogy valaki új irányt választ.

A kinevezést Marina Danyilcsuk influenszer is élesen kritizálta. Szerinte különös, hogy valaki egyszerre modellként és konzulként jelenjen meg a nyilvánosság előtt. A bírálatok ellenére a hivatalos fotók is megerősítik, hogy Jakimova valóban megkapta a diplomáciai megbízatást – számolt be a Daily Star.

Zelenszkij kellemetlen jelzést kapott Brüsszelből: miközben Ukrajna évek óta az EU-csatlakozásért küzd, egyre több jel utal arra, hogy nem ők állnak a sor elején. A háttérben biztonsági, pénzügyi és politikai aggályok húzódnak, és több tagállam inkább stabilabb, gazdagabb országokat látna szívesen a közösségben. Ukrajna számára bezárulhat az ajtó?