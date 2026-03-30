Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Zelenszkij felesége, Olena Zelenszka egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy a hatalom és a folyamatos válsághelyzet már mindkettőjüket kimerítette – ami új kérdéseket vet fel az elnök jövőjével kapcsolatban.

Zelenszkij helyzete egyre bizonytalanabb, miközben a választások kérdése is feszültséget okoz

Valóban komoly bajban lehet Zelenszkij ?

A kijelentések alapján egyértelmű, hogy a helyzet rendkívül megterhelő.

Ez kimerítő, és elmondhatom, hogy mindketten belefáradtunk

– fogalmazott az elnök felesége – írja a Fox News cikke. Egy ilyen mondat egy háborús helyzetben lévő ország vezetőjének közvetlen környezetéből különösen erős üzenet.

Sokan ezt úgy értelmezik: nemcsak fizikai, hanem politikai és társadalmi fáradtság is felgyűlhetett a háttérben.

Miért ragaszkodik Zelenszkij a választások halasztásához?

Zelenszkij többször is kijelentette, hogy választásokat csak a háború lezárása után tartaná meg, és nem támogatja a voksolást egy tűzszünet idején sem.

Hivatalosan ezt a biztonsági helyzettel indokolja, ugyanakkor egyre több elemző és politikai szereplő fogalmaz meg más magyarázatot is.

Egyes vélemények szerint Zelenszkij attól tarthat, hogy a háború elhúzódása és az ezzel járó terhek miatt csökkent a támogatottsága, és egy választás komoly kockázatot jelentene számára. Mások még tovább mennek, és úgy látják: a társadalomban nőhet az elégedetlenség, ami egy szabad választáson az elnök ellen fordulhat.

Mit jelent ez Zelenszkij jövője szempontjából?

Zelenszkij nem zárta ki, hogy indulna egy jövőbeli választáson, de csak „megfelelő körülmények között”. Ez a megfogalmazás sokak szerint azt jelzi, hogy a döntés erősen függ a háború alakulásától és a politikai erőviszonyoktól.

Közben már most több lehetséges kihívó neve is felmerült:

Valerij Zaluzsnij

Vitalij Klicsko

Petro Porosenko

Nő a nyomás Zelenszkijen?

Egyes ukrán politikusok nyíltan kimondják: ha Zelenszkij biztos lenne a győzelmében, már rég kiírta volna a választásokat. Mások viszont továbbra is a háborús helyzetre hivatkoznak, mint objektív akadályra.