Hát, ez nagyon ciki: Melania Trump faképnél hagyta Zelenszkijt

Különös jelenet zajlott le egy washingtoni rendezvényen: Olena Zelenska egy üres székhez intézte szavait, miután Melania Trump már távozott az eseményről.
Zelenska részt vett a „Sodrásban a jövőért együtt” elnevezésű globális koalíciós csúcson.
„Ezt a kezdeményezést fontos lépésnek tekintjük abba az irányba, hogy a gyermekek fejlődésének és oktatásának kérdését globális szintre emeljük, és közös felelősség köré szervezzük az országokat. Ukrajna megbízható partner ezen a területen. Még egyszer köszönöm” – mondta, miközben egy üres székhez szólt.
Ekkorra Donald Trump felesége már elhagyta a rendezvényt, miután korábban elmondta köszöntőbeszédét.
