Hát, ez nagyon ciki: Melania Trump faképnél hagyta Zelenszkijt

Különös jelenet zajlott le egy washingtoni rendezvényen: Olena Zelenska egy üres székhez intézte szavait, miután Melania Trump már távozott az eseményről.
Olena Zelenska, Volodimir Zelenszkij felesége egy üres székhez beszélt egy washingtoni rendezvényen, miután Melania Trump, az amerikai first lady már elhagyta az eseményt.

Zelenszkij felesége üres székhez beszélt Washingtonban Fotó: AFP

Zelenszkij felesége egy üres székhez beszélt

Zelenska részt vett a „Sodrásban a jövőért együtt” elnevezésű globális koalíciós csúcson.

„Ezt a kezdeményezést fontos lépésnek tekintjük abba az irányba, hogy a gyermekek fejlődésének és oktatásának kérdését globális szintre emeljük, és közös felelősség köré szervezzük az országokat. Ukrajna megbízható partner ezen a területen. Még egyszer köszönöm” – mondta, miközben egy üres székhez szólt.

Ekkorra Donald Trump felesége már elhagyta a rendezvényt, miután korábban elmondta köszöntőbeszédét.

