Hát, ez nagyon ciki: Melania Trump faképnél hagyta Zelenszkijt

Olena Zelenska, Volodimir Zelenszkij felesége egy üres székhez beszélt egy washingtoni rendezvényen, miután Melania Trump, az amerikai first lady már elhagyta az eseményt.

Zelenska részt vett a „Sodrásban a jövőért együtt” elnevezésű globális koalíciós csúcson.

„Ezt a kezdeményezést fontos lépésnek tekintjük abba az irányba, hogy a gyermekek fejlődésének és oktatásának kérdését globális szintre emeljük, és közös felelősség köré szervezzük az országokat. Ukrajna megbízható partner ezen a területen. Még egyszer köszönöm” – mondta, miközben egy üres székhez szólt.

Ekkorra Donald Trump felesége már elhagyta a rendezvényt, miután korábban elmondta köszöntőbeszédét.