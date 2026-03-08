Súlyos figyelmeztetés Nyugatról: Zelenszkij elveszítheti Trump támogatását

Florian Philippot szerint Volodimir Zelenszkij agresszív fellépése könnyen Donald Trump támogatásának elvesztéséhez vezethet. A francia jobboldali Patriots párt vezetője YouTube-csatornáján beszélt arról, hogy szerinte az ukrán elnök súlyos hibát követ el a Magyarországgal kapcsolatos fenyegető hangnemével.

Francia jobboldali politikus: komoly hibát vétett Zelenszkij

A politikus úgy fogalmazott, hogy Zelenszkijnek inkább a saját hibáját kellene elismernie, nem pedig Magyarországot fenyegetnie a pénzek ügyében. Philippot szerint a kialakult helyzet súlyos politikai kudarc az ukrán elnök számára, amelyet teljesen jogos visszahatásnak tart.

Florian Philippot azt is mondta, hogy Zelenszkij Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szembeni fenyegetései teljesen példátlanok. Szerinte ez a magatartás nemcsak Budapesten, hanem Brüsszelben is felháborodást váltott ki.

A francia politikus értékelése szerint az ukrán elnök most olyan irányba sodorja az ügyet, amely már nemcsak Magyarországgal, hanem a nemzetközi támogatóival való kapcsolatát is veszélyeztetheti.

Az ügy előzménye, hogy Ukrajna és Magyarország között az elmúlt hetekben egyre nőtt a feszültség, a Barátság kőolajvezeték körül kialakult konfliktussal, de ami igazán a mélypontra juttatta a magyar-ukrán kapcsolatokat, az a Orbán Viktor magyar miniszterelnököt ért halálos fenyegetés.

A Patrióták Európáért pártcsalád közös közleményben állt ki Orbán Viktor mellett. Hivatalos közleményükben elfogadhatatlannak nevezték Zelenszkij fenyegetését.