Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij: A háború lezárásához államfői szintű találkozókra van szükség

Micsoda felismerés! Az ukrajnai háború megállításához és a tárgyalási folyamat kulcskérdéseinek rendezéséhez államfői szintű találkozókra van szükség – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon, miután meghallgatta a Floridából hazatért ukrán tárgyalóküldöttség beszámolóját.
„A delegáció beszámolt arról, hogy mi hangzott el valójában Floridában: a hangsúlyokról, a lehetőségekről és a nehézségekről. A legfontosabb a biztonsági garanciák kidolgozása úgy, hogy azok közelebb vigyenek a háború befejezéséhez. Éppen a biztonságban rejlik a béke kulcsa. A geopolitikai helyzet bonyolultabbá vált az Irán elleni háború miatt, és ez sajnos növeli Oroszország magabiztosságát. Az alapvető körülmények azonban nem változtak. Oroszország folytatja ezt a háborút és Európa destabilizálását, hírszerzési adatokkal támogatja az iráni rezsimet, ezzel elhúzva a háborút abban a régióban, valamint újabb konfliktusokra készül a következő években. Ezt az állandó, különböző földrajzi térségekben zajló háborúkkal való fenyegetést meg kell állítani” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az állami vezetők folymatos tárgyalásai hozhatják közelebb a békét – Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Hozzátette, hogy ezt csak közösen lehet megvalósítani: az Egyesült Államokkal, Európával és más globális szereplőkkel együtt. Leszögezte, hogy „vezetői szintű találkozókra van szükség, hogy valóban minden kérdést meg lehessen oldani.”

Zelenszkij utasította küldöttsége tagjait, továbbra is legyenek együttműködők 

Az elnök utasította a küldöttség tagjait, hogy továbbra is a lehető legaktívabban működjenek együtt a partnerekkel, „hogy a diplomácia tartalmas legyen, és hogy megoldódjanak többek között humanitárius kérdések is, például a hadifoglyok cseréje.” Azt is elrendelte, hogy tájékoztassák az európai és kanadai partnereket a floridai találkozókról. Zelenszkij megjegyezte, hogy a tárgyalódelegáció beszámolója közben Oroszország újabb Sahíd drónhullámot indított Ukrajna ellen.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a küldöttség vezetője vasárnap kijelentette, hogy a floridai amerikai-ukrán tárgyalások eredményeként előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a megoldatlan kérdések körének szűkítésében. Szavai szerint a találkozó során a felek a megbízható biztonsági garanciák kérdéseire és a humanitárius területre összpontosítottak, különös tekintettel a fogolycserére és az Oroszországban fogva tartott emberek hazatérésére – fűzte hozzá az Ukrinform állami hírügynökség.

Kényszersorozás: civil férfit visznek el az utcáról a TCK emberei

Újabb felvételek kerültek nyilvánosságra Ukrajnából, amelyek a kényszersorozás súlyos valóságát mutatják be. Dnyipro városában egy férfit a járókelők szeme láttára próbálnak elvonszolni az utcáról a területi hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei.

Durvul az ukrán hangnem: Zelenszkij fenyeget, a propagandasajtó önmerényletről ír

Miközben Volodimir Zelenszkij súlyos fenyegetéseket fogalmaz meg Orbán Viktorral szemben, az ukránpárti média egyre abszurdabb irányba viszi a narratívát, és már önmerényletről hallucinál.

 

 

