Zelenszkij: A háború lezárásához államfői szintű találkozókra van szükség

„A delegáció beszámolt arról, hogy mi hangzott el valójában Floridában: a hangsúlyokról, a lehetőségekről és a nehézségekről. A legfontosabb a biztonsági garanciák kidolgozása úgy, hogy azok közelebb vigyenek a háború befejezéséhez. Éppen a biztonságban rejlik a béke kulcsa. A geopolitikai helyzet bonyolultabbá vált az Irán elleni háború miatt, és ez sajnos növeli Oroszország magabiztosságát. Az alapvető körülmények azonban nem változtak. Oroszország folytatja ezt a háborút és Európa destabilizálását, hírszerzési adatokkal támogatja az iráni rezsimet, ezzel elhúzva a háborút abban a régióban, valamint újabb konfliktusokra készül a következő években. Ezt az állandó, különböző földrajzi térségekben zajló háborúkkal való fenyegetést meg kell állítani” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az állami vezetők folymatos tárgyalásai hozhatják közelebb a békét – Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Hozzátette, hogy ezt csak közösen lehet megvalósítani: az Egyesült Államokkal, Európával és más globális szereplőkkel együtt. Leszögezte, hogy „vezetői szintű találkozókra van szükség, hogy valóban minden kérdést meg lehessen oldani.”

Zelenszkij utasította küldöttsége tagjait, továbbra is legyenek együttműködők

Az elnök utasította a küldöttség tagjait, hogy továbbra is a lehető legaktívabban működjenek együtt a partnerekkel, „hogy a diplomácia tartalmas legyen, és hogy megoldódjanak többek között humanitárius kérdések is, például a hadifoglyok cseréje.” Azt is elrendelte, hogy tájékoztassák az európai és kanadai partnereket a floridai találkozókról. Zelenszkij megjegyezte, hogy a tárgyalódelegáció beszámolója közben Oroszország újabb Sahíd drónhullámot indított Ukrajna ellen.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, a küldöttség vezetője vasárnap kijelentette, hogy a floridai amerikai-ukrán tárgyalások eredményeként előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a megoldatlan kérdések körének szűkítésében. Szavai szerint a találkozó során a felek a megbízható biztonsági garanciák kérdéseire és a humanitárius területre összpontosítottak, különös tekintettel a fogolycserére és az Oroszországban fogva tartott emberek hazatérésére – fűzte hozzá az Ukrinform állami hírügynökség.