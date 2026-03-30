Zelenszkij teljesen kiakadt, szánalmas hisztériát rendezett

Zelenszkij bejelentése mindent megváltoztat - ezt nem láttuk jönni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna kész a húsvéti tűzszünetre, és akár kompromisszumokra is nyitott lehet. Mindez azt jelzi, hogy Kijev egyre hátrányosabb helyzetbe van a fronton. Az ukrán elnök javaslata ugyanis stratégiai jelentőségű. Egy esetleges tűzszünet lehetőséget adna a védelmi vonalak megerősítésére, a fogyóban lévő üzemanyaggal történő gazdálkodásra, valamint a csapatok átszervezésére.
Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész egy húsvéti tűzszünetre, valamint más kompromisszumokra is, ha Oroszország konkrét ajánlatot tesz.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök szerint a békéről szóló párbeszédnek nem csupán ideiglenes megoldásokra kell korlátozódnia.

Nem csak néhány napos fegyverszünet

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy azok, akik tisztelik az életet, nem pusztán néhány napos tűzszünetben gondolkodnak, hanem a háború végleges lezárásában.

„Azok, akik tisztelik az életet, a tűzszünetről és a háború befejezéséről beszélnek, nem csak néhány napra” – fogalmazott.

Kompromisszumokra is nyitottak

Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette, hogy Kijev kész minden olyan kompromisszumra, amely elősegítheti a békét.

„Természetesen készek vagyunk bármilyen kompromisszumra” – jelentette ki.

Zelenszkij javaslata azt jelzi, hogy a fronton egyre rosszabbul állnak az ukrán csapatok. Egy esetleges tűzszünet lehetőséget adna arra, hogy Ukrajna megerősítse a védelmi vonalakat, átszervezze a csapatokat és spóroljon a fogyóban lévő üzemanyaggal. 

 

