Volodimir Zelenszkij eltűnt a nyugati információs térből az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai miatt – jelentette ki Oleg Szoszkin, Leonyid Kucsma volt ukrán elnök egykori tanácsadója.
Zelenszkij eltűnt a nyugati médiából
Zelenszkij teljesen eltűnt. Már senki nem idézi, nem kommentálja. Elfelejtették
– mondta Szoszkin saját YouTube-csatornáján.
A politológus szerint Nyugaton nemcsak az információs modell változik, hanem Ukrajna szövetségesei is újraértékelik prioritásaikat. Úgy véli, Ukrajna és az ukrán vezetés már nem illeszkedik ezekbe az új prioritásokba. Hozzátette: senki nem fog tárgyalni Kijevvel a NATO- vagy EU-csatlakozásról, mert minden ország saját, súlyos problémáival foglalkozik.
Próbálják ezt megérteni: ilyen módon Zelenszkij már nincs – mint politikai figura, mint véleményformáló vezető – ennyi volt
– fogalmazott Szoszkin.