Volodimir Zelenszkij eltűnt a nyugati információs térből az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai miatt – jelentette ki Oleg Szoszkin, Leonyid Kucsma volt ukrán elnök egykori tanácsadója.

Zelenszkij teljesen eltűnt. Már senki nem idézi, nem kommentálja. Elfelejtették

– mondta Szoszkin saját YouTube-csatornáján.

A politológus szerint Nyugaton nemcsak az információs modell változik, hanem Ukrajna szövetségesei is újraértékelik prioritásaikat. Úgy véli, Ukrajna és az ukrán vezetés már nem illeszkedik ezekbe az új prioritásokba. Hozzátette: senki nem fog tárgyalni Kijevvel a NATO- vagy EU-csatlakozásról, mert minden ország saját, súlyos problémáival foglalkozik.

Próbálják ezt megérteni: ilyen módon Zelenszkij már nincs – mint politikai figura, mint véleményformáló vezető – ennyi volt

– fogalmazott Szoszkin.