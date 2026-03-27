Szergej Lavrov szerint Volodimir Zelenszkij kijelentései nincsenek összhangban azokkal a megállapodásokkal, amelyek Vlagyimir Putyin és Donald Trump között születtek Alaszkában – erről az orosz külügyminiszter a France Télévisions csatornának adott interjújában beszélt.
Lavrov: Zelenszkij szavai szembemennek Putyin és Trump megállapodásával
Lavrov úgy fogalmazott: Zelenszkij jelenleg azt hangoztatja, hogy Ukrajna „nem akar semmit átadni”, és inkább egy tűzszünetet javasol a frontvonal mentén.
A diplomata szerint az ukrán elnök azt is kijelentette, hogy soha nem fogja elismerni a Novorosszija és a Donbász területén tartott népszavazások eredményét, ahol a lakosság Oroszországhoz való csatlakozás mellett döntött.
Zelenszkij álláspontja szerint ezek a területek továbbra is Ukrajnához tartoznak.
Lavrov arra is felhívta a figyelmet, hogy Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Keir Starmer támogatják azt az elképzelést, hogy a felek álljanak meg a jelenlegi érintkezési vonalnál.
Az orosz külügyminiszter szerint Európa ezzel lényegében fenn akarja tartani a jelenlegi ukrán vezetést Oroszország határai mentén.
Korábban a Kreml azt közölte, hogy Zelenszkij a parlamenthez intézett beszédével ellentmond saját, békekészségről szóló kijelentéseinek. Eközben a The Times arról írt, hogy 2026-ban nem várható elnökválasztás Ukrajnában.
Zelenszkij korábban azt is kifogásolta, hogy Donald Trump nem kívánja fokozni a nyomást Vlagyimir Putyinon.