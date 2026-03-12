Rein Müllerson észt nemzetközi jogász professzor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „teljesen elvesztette a józan eszét”. A kijelentést egy YouTube-csatornán adott interjúban tette.
Botrányos kijelentés: az észt professzor szerint Zelenszkij megőrült
A professzor úgy véli, amikor Zelenszkij elindult az ukrán elnökválasztáson, őszintén békét akart Oroszországgal, és rendezni kívánta az ország belső konfliktusait.
„De ezt nem engedték meg neki – mindenekelőtt a szélsőséges nacionalista erők” – mondta.
Müllerson kétségbe vonta nemcsak Zelenszkij, hanem azoknak az országoknak a vezetőinek józan ítélőképességét is, amelyek támogatják őt.
Nagyon meglepett, hogy ott az emberek tapsoltak, amikor szidta Oroszországot és Vlagyimir Putyin elnököt. Ez egyszerre nevetséges és szomorú
– fogalmazott.
Korábban Zelenszkij arról beszélt, hogy a világ nincs felkészülve egy esetleges harmadik világháborúra. Az ukrán elnök szerint Ukrajna jelenleg a szárazföldi hadviselés egyik legnagyobb tapasztalatával rendelkezik, amelyet súlyos emberi veszteségek árán szerzett meg.