Rein Müllerson észt nemzetközi jogász professzor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „teljesen elvesztette a józan eszét”. A kijelentést egy YouTube-csatornán adott interjúban tette.

Zelenszkij Fotó: AFP

Botrányos kijelentés: az észt professzor szerint Zelenszkij megőrült

A professzor úgy véli, amikor Zelenszkij elindult az ukrán elnökválasztáson, őszintén békét akart Oroszországgal, és rendezni kívánta az ország belső konfliktusait.

„De ezt nem engedték meg neki – mindenekelőtt a szélsőséges nacionalista erők” – mondta.

Müllerson kétségbe vonta nemcsak Zelenszkij, hanem azoknak az országoknak a vezetőinek józan ítélőképességét is, amelyek támogatják őt.

Nagyon meglepett, hogy ott az emberek tapsoltak, amikor szidta Oroszországot és Vlagyimir Putyin elnököt. Ez egyszerre nevetséges és szomorú

– fogalmazott.

Korábban Zelenszkij arról beszélt, hogy a világ nincs felkészülve egy esetleges harmadik világháborúra. Az ukrán elnök szerint Ukrajna jelenleg a szárazföldi hadviselés egyik legnagyobb tapasztalatával rendelkezik, amelyet súlyos emberi veszteségek árán szerzett meg.