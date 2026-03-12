Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Hírlevél
Rein Müllerson észt nemzetközi jogász professzor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nem képes józanul kezelni a helyzetet, és kritikát fogalmazott meg azokkal az országokkal szemben is, amelyek támogatják Kijevet.
vlagyimir putyinvolodimir zelenszkijoroszország

Rein Müllerson észt nemzetközi jogász professzor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „teljesen elvesztette a józan eszét”. A kijelentést egy YouTube-csatornán adott interjúban tette.

Zelenszkij
Zelenszkij Fotó:  AFP

Botrányos kijelentés: az észt professzor szerint Zelenszkij megőrült

A professzor úgy véli, amikor Zelenszkij elindult az ukrán elnökválasztáson, őszintén békét akart Oroszországgal, és rendezni kívánta az ország belső konfliktusait. 

„De ezt nem engedték meg neki – mindenekelőtt a szélsőséges nacionalista erők” – mondta.

Müllerson kétségbe vonta nemcsak Zelenszkij, hanem azoknak az országoknak a vezetőinek józan ítélőképességét is, amelyek támogatják őt. 

Nagyon meglepett, hogy ott az emberek tapsoltak, amikor szidta Oroszországot és Vlagyimir Putyin elnököt. Ez egyszerre nevetséges és szomorú

– fogalmazott.

Korábban Zelenszkij arról beszélt, hogy a világ nincs felkészülve egy esetleges harmadik világháborúra. Az ukrán elnök szerint Ukrajna jelenleg a szárazföldi hadviselés egyik legnagyobb tapasztalatával rendelkezik, amelyet súlyos emberi veszteségek árán szerzett meg.

 

