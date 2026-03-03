Zelenszkij megint sértegette Orbán Viktort, szerinte még nekünk kellene hálásnak lenni!

„Műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A csővezeték a föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán (Viktor magyar miniszterelnök) a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – jegyezte meg Zelenszkij.

Zelenszkij. Fotó: Leon Neal/Getty Images

Zelenszkij keményen odaszólt Orbánnak és Ficónak a Barátság-vezeték ügyében

Emlékeztetett arra, hogy múlt pénteken telefonon beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akit arra kért, látogasson el Ukrajnába, ahol minden kérdést megvitathatnak.

Ő (Fico) azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka

– mondta az ukrán elnök.

Közölte, hogy Kijev Európával is egyeztet a kérdésben.

„Ha az európai vezetők arra kérnek bennünket, hogy ezt tegyük meg, akkor meg kell értenünk: mi az ára ennek” – tette hozzá.

Zelenszkij szavai szerint az első csapás után, amely ezt a kőolajvezetéket érte, az ukrán szakemberek mindent helyreállítottak.

Egyetlen felhívás sem hangzott el az oroszok felé, hogy ne támadják ezt a vezetéket. Ugyanakkor nyilvános felhívások voltak Ukrajna felé, mintha ettől függne Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága

– nehezményezte.

Kiemelte, hogy miután az ukrán szakemberek helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, amelyben emberek sebesültek meg.

„Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának, vagy hogy nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit? Egyetlen szó sem hangzott el azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik. Azt kérdeztem: mi az ára ennek? Ezt az európai vezetőknek is mondtam. Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket, és továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy mindent? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs” – érvelt az elnök.