Az orosz külügy nagyköveti rangú diplomatája, Rodion Mirosnyik szerint Volodimir Zelenszkij minden eszközzel igyekszik fenntartani a nemzetközi figyelmet Ukrajna iránt.

Zelenszkijt így még sosem alázták meg – mutatjuk, mi történt / Fotó: AFP

A TASS hírügynökségnek adott interjújában a diplomata úgy fogalmazott, hogy a közel-keleti események miatt csökkent az érdeklődés Ukrajna iránt, ami akár a nemzetközi támogatás visszaeséséhez is vezethet.

„A jelenlegi események fényében Zelenszkij véleményem szerint akár szoknyát is felvenne és táncolna Donald Trump előtt, vagy eljátszana egy zongoraszámot” – mondta Mirosnyik.

A diplomata szerint az ukrán elnök bármilyen fórumon hajlandó megszólalni, ha azzal felkeltheti Trump figyelmét. Hozzátette: Zelenszkij kész „bármelyik platformon beszélni”, amennyiben az amerikai vezető figyeli.

Mirosnyik korábban azt is állította, hogy Zelenszkij attól tart, elveszíti a nemzetközi reflektorfényt, ezért provokatív vagy szerinte elfogadhatatlan kijelentésekkel próbálja magára irányítani a figyelmet.