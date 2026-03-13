Hírlevél
Zelenszkij dührohamot kapott, tombol Trump lépése miatt

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök döntését, amely az Oroszország elleni olajszankciók enyhítéséről szól.
ukrajnatrumpegyesült államok
