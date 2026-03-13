Origo
Life
Mindmegette
Reblog
Videa
Newsfeed
Freemail
Travelo
GPhírek
She
Randi
Ingatlanbazár
Játék
Köpönyeg.hu
2026. márc. 13., péntek
Ajtony, Krisztián névnapja
Legfrissebb hírek
Orbán Viktor
Választás 2026
Nemzeti petíció
Orosz-ukrán háború
Magyar Péter
Keresés
Kiemelt témák
Legfrissebb hírek
Orbán Viktor
Választás 2026
Nemzeti petíció
Orosz-ukrán háború
Magyar Péter
Rovatok
Legfrissebb hírek
Belpol
Külpol
Nagyvilág
Tudomány
További rovatok
Podcast
Videó
Vélemény
Iratkozzon fel hírlevelünkre
Csatlakozzon hozzánk közösségi oldalainkon is!
Rendkívüli
Döbbenetes bejelentést tett a Pentagon – több millió ember esett pánikba
Fontos
Zelenszkij dührohamot kapott, tombol Trump lépése miatt
ukrajna
Zelenszkij dührohamot kapott, tombol Trump lépése miatt
47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök döntését, amely az Oroszország elleni olajszankciók enyhítéséről szól.
Origo
Vágólapra másolva!
ukrajna
trump
egyesült államok
A legfrissebb hírekért kövess minket az
Origo
Google News oldalán is!