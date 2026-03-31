Volodimir Zelenszkij döntésén múlhat a háború jövője – legalábbis ezt állítja a Kreml. Moszkva szerint nem elegendő egy húsvéti tűzszünet, hanem végleges békéről kellene határozni.

Zelenszkij nagyot mondott, most meg toporog, mint macska a forró bádogon

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: Kijev részéről nem látnak egyértelmű álláspontot a húsvéti tűzszünet kapcsán, csak általános készséget a rövid ideig tartó fegyvernyugvásra.

„Nem tűzszünetre, hanem békére van szükség” – hangsúlyozta Peszkov, hozzátéve, hogy Zelenszkijnek kell vállalnia a felelősséget egy ilyen döntés meghozataláért.

Moszkva szerint nő a nyomás

A Kreml állítása szerint az orosz erők a front teljes szakaszán előrenyomulnak, ami tovább növeli a nyomást Ukrajnán. Peszkov szerint a helyzet folyamatosan változik, és minél később születik döntés, annál magasabb lehet az ára.

Vlagyimir Putyin korábban többször is utalt arra, hogy a konfliktus lezárása elkerülhetetlen, de annak feltételei idővel romolhatnak.

A húsvéti tűzszünet ötlete ugyan felmerült, de Moszkva egyértelművé tette: nem ideiglenes megoldásban gondolkodik, hanem a háború végleges lezárását tartja célnak.