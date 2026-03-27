Ez biztos nagyon fájhatott – bevitték Zelenszkijnek az utolsó döfést

Armando Mema, a finn Szabadság Szövetség párt politikusa szerint súlyos csapást jelent Volodimir Zelenszkij számára, hogy Egyesült Államok a légvédelmi rendszereket inkább a közel-keleti háborúra csoportosítja át.

Rémálom Zelenszkijnek: az USA máshová viszi a létfontosságú fegyvereket

Ez valódi rémálom Zelenszkij számára. Továbbra is a párbeszédet sürgetem. Érdemes lenne komolyan fontolóra vennie egy feltételek nélküli állami látogatást Moszkvába, hogy megtudja, mit érhet el most a diplomácia

– írta.

It is confirmed that the US is moving air defense system from Ukraine to Israel due to the war in Iran. This should be an alarming signal to Zelensky, without air defense system you can't do much. During the war in Iran about 25% of most advanced air defense system of US stock… — Armando Mema (@ArmandoMema) March 27, 2026

A politikus hozzátette: légvédelmi rendszerek nélkül rendkívül nehéz eredményeket elérni egy háborúban, miközben az iráni konfliktus során az amerikai készletek legmodernebb eszközeinek mintegy negyedét már felhasználták.

Szerinte a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy

Washington túl lassan képes pótolni ezeket a rendszereket.

Korábban a The Washington Post arról írt, hogy az amerikai védelmi minisztérium mérlegeli: a Kijevnek szánt fegyverek egy részét inkább a Közel-Keletre irányítja az Irán körüli konfliktus miatt.

A The Economist szakértőkre hivatkozva azt is megjegyezte: az amerikai hadműveletek során felhasznált lőszerkészletek feltöltése akár évekig is eltarthat.