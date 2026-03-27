Ez biztos nagyon fájhatott – bevitték Zelenszkijnek az utolsó döfést

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

volodimir zelenszkij

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy finn politikus szerint az Egyesült Államok döntése, hogy a légvédelmi rendszereket a Közel-Keletre irányítja, komoly nehézségeket okozhat Ukrajnának. A helyzetet tovább súlyosbítja az amerikai készletek lassú pótlása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijegyesült államokháború

Armando Mema, a finn Szabadság Szövetség párt politikusa szerint súlyos csapást jelent Volodimir Zelenszkij számára, hogy Egyesült Államok a légvédelmi rendszereket inkább a közel-keleti háborúra csoportosítja át.

zelenszkij
Bajban lehet Zelenszkij.

Rémálom Zelenszkijnek: az USA máshová viszi a létfontosságú fegyvereket

Ez valódi rémálom Zelenszkij számára. Továbbra is a párbeszédet sürgetem. Érdemes lenne komolyan fontolóra vennie egy feltételek nélküli állami látogatást Moszkvába, hogy megtudja, mit érhet el most a diplomácia

írta.

A politikus hozzátette: légvédelmi rendszerek nélkül rendkívül nehéz eredményeket elérni egy háborúban, miközben az iráni konfliktus során az amerikai készletek legmodernebb eszközeinek mintegy negyedét már felhasználták.

Szerinte a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 

Washington túl lassan képes pótolni ezeket a rendszereket.

Korábban a The Washington Post arról írt, hogy az amerikai védelmi minisztérium mérlegeli: a Kijevnek szánt fegyverek egy részét inkább a Közel-Keletre irányítja az Irán körüli konfliktus miatt.

A The Economist szakértőkre hivatkozva azt is megjegyezte: az amerikai hadműveletek során felhasznált lőszerkészletek feltöltése akár évekig is eltarthat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!