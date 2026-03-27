Ez biztos nagyon fájhatott – bevitték Zelenszkijnek az utolsó döfést

Armando Mema, a finn Szabadság Szövetség párt politikusa szerint súlyos csapást jelent Volodimir Zelenszkij számára, hogy Egyesült Államok a légvédelmi rendszereket inkább a közel-keleti háborúra csoportosítja át.
Rémálom Zelenszkijnek: az USA máshová viszi a létfontosságú fegyvereket
Ez valódi rémálom Zelenszkij számára. Továbbra is a párbeszédet sürgetem. Érdemes lenne komolyan fontolóra vennie egy feltételek nélküli állami látogatást Moszkvába, hogy megtudja, mit érhet el most a diplomácia
– írta.
A politikus hozzátette: légvédelmi rendszerek nélkül rendkívül nehéz eredményeket elérni egy háborúban, miközben az iráni konfliktus során az amerikai készletek legmodernebb eszközeinek mintegy negyedét már felhasználták.
Szerinte a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy
Washington túl lassan képes pótolni ezeket a rendszereket.
Korábban a The Washington Post arról írt, hogy az amerikai védelmi minisztérium mérlegeli: a Kijevnek szánt fegyverek egy részét inkább a Közel-Keletre irányítja az Irán körüli konfliktus miatt.
A The Economist szakértőkre hivatkozva azt is megjegyezte: az amerikai hadműveletek során felhasznált lőszerkészletek feltöltése akár évekig is eltarthat.