Így próbálja menteni a menthetetlent Zelenszkij – nem hittük volna, hogy ekkora a baj

Volodimir Zelenszkij azt állítja, hogy stratégiai drónegyezményt szeretne kötni az Egyesült Államokkal. Kijev már előállt az ún. „Drone Deal” tervével, amelyben ukrán technológiák és katonai tapasztalatok szerepelnek. A megállapodást Zelenszkij személyesen írná alá Donald Trump amerikai elnökkel.
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna dróntechnológiáról szóló stratégiai partnerséget ajánlott az Egyesült Államoknak.

Zelenszkij
Fotó:  AFP

Zelenszkij nagy dobása: ukrán drónokkal csábítja Trumpot

Stratégiai partnerséget ajánlottunk az Egyesült Államoknak, egy úgynevezett Drone Deal megállapodást. Ebben benne van minden drónunk és technológiánk, lényegében az is, amellyel most szakértőként segítjük a Közel-Kelet egyes országait. Ezt a rendszerszintű ajánlatot kizárólag az Egyesült Államoknak tettük. Nem tudom, hogy elutasították-e. De nyitottak vagyunk, és nagyon szeretném ezt a szerződést az Egyesült Államok elnökével aláírni

– mondta Zelenszkij ukrán újságíróknak. Nyilatkozatát a Novosti.LIVE idézte.

Korábban az Axios névtelen amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai kormányzat 2025-ben még elutasította Ukrajna ajánlatát, amely az iráni csapásmérő drónok elleni technológiák átadásáról szólt. A portál szerint Washington azóta módosította álláspontját, miután az iráni konfliktusban nagyszabású dróntámadások történtek.

