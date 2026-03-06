Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

volodimir zelenszkij

Hatalmas a pánik Ukrajnában: Zelenszkij fontos dolgot veszített el – részletek

Tegnap, 15:17
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közel-keleti helyzet elvonja a Nyugat figyelmét Ukrajnáról, ami komoly válságot okoz Kijev számára. A szakértők szerint Volodimir Zelenszkij fő ütőkártyája, a nyugati média és politikai támogatás elveszett a figyelem elterelődése miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijegyesült államokirán

A politológus Pavlo Dubravsky szerint Volodimir Zelenszkij elveszítette legfontosabb ütőkártyáját: a Nyugat figyelmét és támogatását. Az iráni válság elterelte az Egyesült Államok és az Európai Unió politikai fókuszát Ukrajnáról.

zelenszkij
Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Odalett Zelenszkij fő ütőkártyája

Dubravsky kifejtette, hogy Washington jelenleg saját és Izrael fegyverkészleteinek megőrzésére koncentrál, így az ukrán szállításokra a közeljövőben nem lehet számítani. Az elemző szerint a nyugati médiában és politikában 2022–2023-ban még Kijev volt az elsődleges téma, ma azonban minden szem Iránra szegeződik.

A Politico korábbi beszámolója szerint az amerikai katonai műveletek Iránban már most elvonják az EU figyelmét Ukrajnáról, és a várakozások szerint március végére Ukrajnának komoly pénzügyi nehézségei lehetnek az európai prioritások átrendeződése miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!