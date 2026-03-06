Hatalmas a pánik Ukrajnában: Zelenszkij fontos dolgot veszített el – részletek

A politológus Pavlo Dubravsky szerint Volodimir Zelenszkij elveszítette legfontosabb ütőkártyáját: a Nyugat figyelmét és támogatását. Az iráni válság elterelte az Egyesült Államok és az Európai Unió politikai fókuszát Ukrajnáról.

Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Odalett Zelenszkij fő ütőkártyája

Dubravsky kifejtette, hogy Washington jelenleg saját és Izrael fegyverkészleteinek megőrzésére koncentrál, így az ukrán szállításokra a közeljövőben nem lehet számítani. Az elemző szerint a nyugati médiában és politikában 2022–2023-ban még Kijev volt az elsődleges téma, ma azonban minden szem Iránra szegeződik.

A Politico korábbi beszámolója szerint az amerikai katonai műveletek Iránban már most elvonják az EU figyelmét Ukrajnáról, és a várakozások szerint március végére Ukrajnának komoly pénzügyi nehézségei lehetnek az európai prioritások átrendeződése miatt.