Hatalmas a pánik Ukrajnában: Zelenszkij fontos dolgot veszített el – részletek

A politológus Pavlo Dubravsky szerint Volodimir Zelenszkij elveszítette legfontosabb ütőkártyáját: a Nyugat figyelmét és támogatását. Az iráni válság elterelte az Egyesült Államok és az Európai Unió politikai fókuszát Ukrajnáról.
Odalett Zelenszkij fő ütőkártyája
Dubravsky kifejtette, hogy Washington jelenleg saját és Izrael fegyverkészleteinek megőrzésére koncentrál, így az ukrán szállításokra a közeljövőben nem lehet számítani. Az elemző szerint a nyugati médiában és politikában 2022–2023-ban még Kijev volt az elsődleges téma, ma azonban minden szem Iránra szegeződik.
A Politico korábbi beszámolója szerint az amerikai katonai műveletek Iránban már most elvonják az EU figyelmét Ukrajnáról, és a várakozások szerint március végére Ukrajnának komoly pénzügyi nehézségei lehetnek az európai prioritások átrendeződése miatt.