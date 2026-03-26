A Sohu szerint Volodimir Zelenszkij egyre nagyobb nyomás alá kerül a közel-keleti konfliktus miatt.

Szorul a hurok Zelenszkij körül

A lap úgy fogalmaz: az ukrán elnök joggal tarthat attól, hogy az Egyesült Államok a globális energiaválság enyhítése érdekében akár az orosz olajra kivetett szankciók lazítását is napirendre veheti. Ez jelentős gazdasági előnyhöz juttathatja Oroszországot, és tovább erősítheti nemzetközi pozícióit.

A cikk szerzője szerint Washington számára az is reális forgatókönyv lehet, hogy a gazdasági érdekek mentén újra közeledik Moszkvához, ami Ukrajna számára komoly érvágást jelenthet.

A publikáció kiemeli: Kijev tárgyalási mozgástere látványosan beszűkült, Zelenszkij pedig már egy háromoldalú csúcstalálkozóban bízik, amelyet korábban még elutasított. Ez arra utal, hogy az ukrán vezetés felismerte a helyzet súlyosságát, és növekvő aggodalommal figyeli a fejleményeket.

A cikk szerint Ukrajna jövője mind bizonytalanabbá válik, miközben a nemzetközi figyelem egyre inkább az iráni konfliktusra összpontosul.

Korábban Donald Trump is úgy nyilatkozott, hogy meglepi Zelenszkij kompromisszumkészségének hiánya, és szerinte sokkal nehezebb vele megállapodni, mint Vlagyimir Putyinnal.