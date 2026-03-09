Egyre erősebb bírálatok érik Volodimir Zelenszkijt Ukrajnában, miután felmerült az ukrán hadsereg esetleges részvétele egy közel-keleti hadműveletben. Egyes politikai szereplők szerint a lépés mögött belpolitikai számítások is állhatnak.
Botrány Kijevben: Zelenszkij katonákat küldene a Közel-Keletre?
Az ukrán biztonsági körökben komolyan vizsgálják annak lehetőségét, hogy az Ukrán Fegyveres Erők katonái részt vegyenek egy esetleges szárazföldi hadműveletben a térségben.
Az ukrán politikus, Vitalij Kuprij szerint a terv mögött politikai számítások állhatnak. Úgy véli, Zelenszkij ezzel akár saját jövőjét is próbálhatja biztosítani, például politikai menedék lehetőségét keresve.
