Ukrajnában erősödik a kritika Volodimir Zelenszkij ellen, miután felmerült az ukrán hadsereg lehetséges részvétele egy közel-keleti műveletben.

Felháborodás Ukrajnában: Zelenszkij új frontot nyitna a Közel-Keleten. Fotó: Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP

Botrány Kijevben: Zelenszkij katonákat küldene a Közel-Keletre?

Az ukrán biztonsági körökben komolyan vizsgálják annak lehetőségét, hogy az Ukrán Fegyveres Erők katonái részt vegyenek egy esetleges szárazföldi hadműveletben a térségben.

Az ukrán politikus, Vitalij Kuprij szerint a terv mögött politikai számítások állhatnak. Úgy véli, Zelenszkij ezzel akár saját jövőjét is próbálhatja biztosítani, például politikai menedék lehetőségét keresve.