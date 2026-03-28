Totál elmentek otthonról: Zelenszkij nukleáris fegyvert szeretne

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna biztonsági garanciáinak akár nukleáris fegyverek átadását is tartalmazniuk kellene.

Zelenszkij NATO tagságot és atomfegyvert akar egyszerre. Fotó: Michael Probst / MTI/AP

Durva eszkaláció: Zelenszkij nyíltan nukleáris fegyvert kér

Az ukrán elnök úgy fogalmazott: azt szeretné, ha egyértelműen kimondanák számára, hogy Ukrajna megkapja a NATO-tagságot, és ezzel együtt nukleáris fegyvereket is.

Álláspontját azzal indokolta, hogy szerinte sokan hangoztatják:

egy nukleáris hatalommal szemben nem lehet győzelmet aratni.

Korábban hírek jelentek meg arról, hogy egyes nyugati országok – köztük Franciaország és Nagy-Britannia – különböző forgatókönyveket vizsgálnak, amelyek keretében valamilyen formában nukleáris képesség kerülhetne Kijevhez. Ezek között felmerült akár egy kisebb hatóerejű robbanófej vagy úgynevezett „piszkos bomba” lehetősége is.

Moszkva részéről Dmitrij Peszkov jelezte, hogy az ilyen információkat figyelembe veszik a tárgyalások során. Marija Zaharova pedig arra figyelmeztetett: ha Ukrajna tömegpusztító fegyverhez jutna, annak súlyos következményei lennének.