zelenszkij

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

Zelenszkij kijelentette: Ukrajnában az elnökválasztást nem ideiglenes tűzszünet alatt, hanem a háború befejezése után tartanák meg. Az elnöki hivatal később tisztázta a nyilatkozat hátterét.
Zelenszkij a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy a legfontosabb kérdés az, mikor lehet megtartani a választásokat.

Fotó: AFP

Biztosan a háború befejezése után kerül sor rájuk, nem egy ideiglenes tűzszünet idején. És egyáltalán nem biztos, hogy indulok – majd meglátom, mit akarnak az ukránok – idézte az olasz újság.

Az interjú megjelenése után az ukrán elnöki hivatal pontosította a kijelentést. Közlésük szerint Zelenszkij válasza arra a kérdésre reagált, hogy indulna-e a következő választáson.

A hivatal által ismertetett teljes válasz szerint: ha a választásokat a háború lezárása után tartják meg – nem pedig egy átmeneti tűzszünet alatt –, akkor nem biztos, hogy újraindul, és az ukránok akaratától teszi függővé döntését.

A hivatal hangsúlyozta: nem történt álláspontváltozás az ukrajnai választások időzítését illetően, csupán a személyes indulás kérdését értelmezték félre egyes sajtóorgánumok.

 

