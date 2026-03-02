Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mit csinál Zelenszkij a NATO fegyvereivel – erre nem gondolt!

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

zendaya

Micsoda? Zendaya titokban házas?

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Senki sem számított rá, de Zendaya titokban kimondta a boldogító igent. Zendaya és Tom Holland kapcsolatának új fejezetéről a színésznő saját stylistja rántotta le a leplet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zendayatom hollandesküvőházasság

Zendaya és Tom Holland kapcsolata újabb fordulatot vett: a színésznő régóta dolgozó stylistja, Law Roach szerint a pár már titokban összeházasodott. A 2026-os Actor Awards vörös szőnyegén Roach viccesen megjegyezte: „Az esküvő már megtörtént. Ti lemaradtatok róla.” – írja a Daily Mail.

US actress Zendaya arrives for Louis Vuitton's fashion show for the Women Ready-to-wear Spring-Summer 2026 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris on September 30, 2025. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Zendaya
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Zendaya és Tom Holland: tényleg megtörtént a titkos esküvő?

A rajongók számára nem meglepő, hogy Zendaya és Holland kapcsolata sokáig a pletykák tárgya volt. Már a 2025-ös Golden Globe-díjátadón feltűnt Zendaya bal kezén egy gyémántgyűrű, ami tovább szította a házassággal kapcsolatos találgatásokat. 

Holland korábban Instagramon is megerősítette, hogy a színésznő a „menyasszonya”, és a páros apránként engedett bepillantást a kapcsolatukba. 

A fiatal sztárok először a Spider-Man: Homecoming forgatásán kerültek közel egymáshoz, majd 2021-ben egy Los Angelesben elkapott csók végleg megerősítette a románcot. Azóta együtt jelentek meg családi eseményeken, sétáltak New Yorkban és Londonban, és Zendaya elkísérte Hollandot az angliai családi otthonába, miközben Holland támogatta őt a filmpremiereken.

Mindketten tudatosan védik a magánéletüket, miközben karrierjük is összehangoltan alakul: szerepelnek Christopher Nolan The Odyssey című filmjében, és újra együtt láthatók a Spider-Man: Brand New Day-ben. Zendaya így továbbra is a rajongók és a sajtó figyelmének középpontjában áll, miközben a pár titkos esküvője izgalmas fejezetet nyitott a kapcsolatuk történetében.

Ajjaj! Zendaya lebuktatta magát?

Elindult a pletykaáraadat a színésznő esetleges házasságkötéséről. Zendaya a legújabb róla készült képeken már nem az eljegyzési gyűrűjét, hanem egy egyszerű, letisztult arany karikagyűrűt visel, ami felveti a kérdést: titokban összeházasodott Tom Hollanddal?

Zendaya éve lesz 2026: 5+1 film, amiben a színésznőt láthatjuk

Burtális év lesz 2026 Tom Holland kedvese számára. A csapból is Zendaya fog folyni, ugyanis 5+1 szuperprodukcióban is látható lesz a szépséges színésznő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!