Micsoda? Zendaya titokban házas?

Zendaya és Tom Holland kapcsolata újabb fordulatot vett: a színésznő régóta dolgozó stylistja, Law Roach szerint a pár már titokban összeházasodott. A 2026-os Actor Awards vörös szőnyegén Roach viccesen megjegyezte: „Az esküvő már megtörtént. Ti lemaradtatok róla.” – írja a Daily Mail.

Zendaya

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Zendaya és Tom Holland: tényleg megtörtént a titkos esküvő?

A rajongók számára nem meglepő, hogy Zendaya és Holland kapcsolata sokáig a pletykák tárgya volt. Már a 2025-ös Golden Globe-díjátadón feltűnt Zendaya bal kezén egy gyémántgyűrű, ami tovább szította a házassággal kapcsolatos találgatásokat.

Holland korábban Instagramon is megerősítette, hogy a színésznő a „menyasszonya”, és a páros apránként engedett bepillantást a kapcsolatukba.

A fiatal sztárok először a Spider-Man: Homecoming forgatásán kerültek közel egymáshoz, majd 2021-ben egy Los Angelesben elkapott csók végleg megerősítette a románcot. Azóta együtt jelentek meg családi eseményeken, sétáltak New Yorkban és Londonban, és Zendaya elkísérte Hollandot az angliai családi otthonába, miközben Holland támogatta őt a filmpremiereken.

Mindketten tudatosan védik a magánéletüket, miközben karrierjük is összehangoltan alakul: szerepelnek Christopher Nolan The Odyssey című filmjében, és újra együtt láthatók a Spider-Man: Brand New Day-ben. Zendaya így továbbra is a rajongók és a sajtó figyelmének középpontjában áll, miközben a pár titkos esküvője izgalmas fejezetet nyitott a kapcsolatuk történetében.

Ajjaj! Zendaya lebuktatta magát?

Elindult a pletykaáraadat a színésznő esetleges házasságkötéséről. Zendaya a legújabb róla készült képeken már nem az eljegyzési gyűrűjét, hanem egy egyszerű, letisztult arany karikagyűrűt visel, ami felveti a kérdést: titokban összeházasodott Tom Hollanddal?

