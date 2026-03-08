Hírlevél
Zendaya

Titokban kelt egybe a sztárpár? Mindjárt kiderül az igazság

6 órája
Olasási idő: 4 perc
Ismét felpörögtek a találgatások a hollywoodi páros körül. Zendaya és Tom Holland kapcsolatáról azért kezdtek újra beszélni, mert többen is a titkos esküvő lehetőségére utaltak. A pletykákat egy közös szereplőtárs és a színésznő korábbi stylistja is erősítette.
ZendayaTom Hollandsztárpárszínésznő

Zendaya és Tom Holland házasságáról ismét felerősödtek a pletykák, miután egyik közös szereplőtársuk is olajat öntött a tűzre. Liza Colón-Zayas, a Spider-Man: Brand New Day egyik színésze az Instagram-sztorijában osztott meg egy bejegyzést a pár állítólagos esküvőjéről, és egy szívecskét formázó emojival meg is jelölte Zendayát és Hollandot.

Zendaya és Tom Holland titokban házaságot köthettek (A képen Zendaya és nem Tom Holland látható), January 5, 2025, Beverly Hills, California, USA: Zendaya on the red carpet at the 82nd Annual Golden Globe Awards held on January 5, 2025 at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. BURT HARRIS/BNS/PI (Credit Image: © PI via ZUMA Press Wire)
Zendaya és Tom Holland titokban házaságot köthettek (A képen Zendaya és nem Tom Holland látható) Fotó: Burt Harris

Zendaya és Tom Holland: megvolt a titkos esküvő?

A találgatásokat tovább erősítette Zendaya régi stylistja, Law Roach, aki a 2026-os Actor Awardson azt mondta: az esküvő már meg is történt. Úgy fogalmazott, hogy aki erről lemaradt, az valóban lemaradt róla.

Bár Zendaya édesanyja később egy sejtelmes poszttal próbálta tompítani az állítás élét, a színésznő legutóbbi fotói újabb kérdéseket vetettek fel. Egy friss A24-es fotózáson ugyanis feltűnt rajta egy aranygyűrű is a látványos eljegyzési gyűrűje mellett.

10/24/2024 Tom Holland and Zendaya are seen on a date night in New York City. Zendaya wore a burgundy leather dress and black heels. Tom wore a matching red t-shirt, dark trousers, and Prada sneakers. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Tom Holland és Zendaya Fotó: TheImageDirect.com / TIDNYC-77

Zendayát és Tom Hollandot már 2017-ben összeboronálták, kapcsolatukat pedig 2021-ben vállalták fel nyilvánosan. Azóta a rajongók folyamatosan figyelik minden mozdulatukat – számolt be a Page Six.

Lapunk már többször is írt a sztárpár esetleges házasságáról, a titkos esküvőről. Most pedig ön is megtekintheti ennek a fraktálisan terjedő hírnek a történetét.

Senki sem számított rá, de Zendaya titokban kimondta a boldogító igent. Zendaya és Tom Holland kapcsolatának új fejezetéről a színésznő saját stylistja rántotta le a leplet.

Zendaya lebuktatta magát?

Zendaya a legújabb róla készült képeken már nem az eljegyzési gyűrűjét, hanem egy egyszerű, letisztult arany karikagyűrűt visel, ami felveti a kérdést: titokban összeházasodott Tom Hollanddal?

 

