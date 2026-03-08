Titokban kelt egybe a sztárpár? Mindjárt kiderül az igazság

Zendaya és Tom Holland házasságáról ismét felerősödtek a pletykák, miután egyik közös szereplőtársuk is olajat öntött a tűzre. Liza Colón-Zayas, a Spider-Man: Brand New Day egyik színésze az Instagram-sztorijában osztott meg egy bejegyzést a pár állítólagos esküvőjéről, és egy szívecskét formázó emojival meg is jelölte Zendayát és Hollandot.

Zendaya és Tom Holland titokban házaságot köthettek (A képen Zendaya és nem Tom Holland látható) Fotó: Burt Harris

Zendaya és Tom Holland: megvolt a titkos esküvő?

A találgatásokat tovább erősítette Zendaya régi stylistja, Law Roach, aki a 2026-os Actor Awardson azt mondta: az esküvő már meg is történt. Úgy fogalmazott, hogy aki erről lemaradt, az valóban lemaradt róla.

Bár Zendaya édesanyja később egy sejtelmes poszttal próbálta tompítani az állítás élét, a színésznő legutóbbi fotói újabb kérdéseket vetettek fel. Egy friss A24-es fotózáson ugyanis feltűnt rajta egy aranygyűrű is a látványos eljegyzési gyűrűje mellett.

Tom Holland és Zendaya Fotó: TheImageDirect.com / TIDNYC-77

Zendayát és Tom Hollandot már 2017-ben összeboronálták, kapcsolatukat pedig 2021-ben vállalták fel nyilvánosan. Azóta a rajongók folyamatosan figyelik minden mozdulatukat – számolt be a Page Six.

Lapunk már többször is írt a sztárpár esetleges házasságáról, a titkos esküvőről. Most pedig ön is megtekintheti ennek a fraktálisan terjedő hírnek a történetét.

Senki sem számított rá, de Zendaya titokban kimondta a boldogító igent. Zendaya és Tom Holland kapcsolatának új fejezetéről a színésznő saját stylistja rántotta le a leplet.

Zendaya lebuktatta magát?

Zendaya a legújabb róla készült képeken már nem az eljegyzési gyűrűjét, hanem egy egyszerű, letisztult arany karikagyűrűt visel, ami felveti a kérdést: titokban összeházasodott Tom Hollanddal?