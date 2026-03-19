Saját otthona előtt gázoltak el egy fiatal amerikai countryzenészt

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a rendőrök egy segélyhívást követően, késő délután érkeztek a helyszínre, ahol Leachet egy jármű hátsó kereke alatt találták meg. A mentési kísérletek – beleértve a jármű elmozdítását is – sajnos nem jártak sikerrel. A zenész halálhírét együttese is megerősítette, amely közleményében mély megrendüléssel búcsúzott társától. Mint írták, Leach nem csupán zenésztárs volt számukra, hanem közeli barát és testvér, akivel szoros kötelék alakult ki az évek során - írja a dailystar.

Otthona előtt gázolták el a fiatal zenészt.

A zenészt saját otthona előtt ütötték el

A zenekar felidézte, hogy Leach eredetileg barátként csatlakozott hozzájuk, majd amikor szükségük lett egy basszusgitárosra, azonnal segítségükre sietett. Rövid idő alatt több tucat dalt tanult meg, és hamar a csapat meghatározó tagjává vált. Pályafutásuk kezdeti időszakában közösen vállalták a kihívásokkal teli fellépéseket, gyakran hosszú utazásokkal járó hétvégéken.

A közlemény szerint a zenekar több száz koncertet adott együtt, és úgy vélik, hogy Leach nélkül nem érhették volna el sikereiket.

Kiemelték azt is, hogy a zenész aktívan részt vett a dalírásban, és egyedi stílusa maradandó nyomot hagyott a közösen készített felvételeken. Jerry Leach nemcsak zenei tehetségével, hanem különleges humorával és színpadi jelenlétével is emlékezetessé vált. A zenekar szerint gyakran improvizált, és szívesen szórakoztatta a közönséget és társait egyaránt.

A tragédia mélyen megrázta az együttest és közösségüket. Mint fogalmaztak, az elkövetkező időszak rendkívül nehéz lesz számukra, ugyanakkor eltökéltek abban, hogy folytatják a munkát, ezzel is tisztelegve elhunyt társuk előtt. Hangsúlyozták: Leach mindig azt szerette volna, hogy a zenekar sikeres legyen, és ezt az örökséget kívánják továbbvinni. A zenész emlékét minden fellépésükön és közös pillanatukban megőrzik. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy halálos vonatgázolás történt Vecsésen.