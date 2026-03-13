Tűzpárbajt követően meghalt a michigani zsinagóga elleni támadás elkövetője

A biztonsági személyzettel vívott tűzpárbajt követően meghalt a michigani zsinagóga és zsidó oktatási központ elleni támadás elkövetője – közölték West Bloomfield település hatóságai csütörtökön.

A zsinagóga elleni támadás után nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a michigani Temple Israel intézményhez, ahol az elkövető a biztonságiakkal vívott tűzpárbajban halt meg Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

Lövöldözés és tűz a zsinagógában — drámai percek a Temple Israel épületében

A támadó kisteherautóval hajtott a Temple Israel zsidó vallási intézmény épületébe, amelynek folyosóján a járműből kiszállva lövöldözésbe keveredett a biztonsági személyzettel, és ennek során halálosan megsebesült.

A helyi rendőrség közlése szerint az elkövető járműve az épületen belül kigyulladt.

A zsinagóga által kiadott közlemény szerint az intézményen belül működő oktatási központban tartózkodott 140 kisgyermek és a személyzet sértetlen.

Az elkövetéshez használt jármű a közlések szerint egy Libanonból érkezett, szerzett állampolgársággal rendelkező férfi nevére van bejegyezve, aki a Michigan állambeli Dearbornban él. Dearborn városa az amerikai muszlim közösség egyik központjának számít.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója az eset nyomán közölte, hogy a Temple Israel biztonsági személyzete a közelmúltban részesült olyan továbbképzésben az FBI szervezésében, ami hasonló támadásokra való válaszadásra összpontosított.

Donald Trump amerikai elnök egy a Fehér Házban tartott eseményen együttérzéséről biztosította West Bloomfield zsidó közösségét, és teljes körű vizsgálatot ígért az ügyben.

