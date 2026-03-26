A nap videója! Zsiráfok törtek be a szafaribuszba

A beszámolók szerint a nő egy tál gyümölcsöt tartott a kezében, azonban a zsiráfokat sokkal inkább a lábán viselt, banán formájú szandál érdekelte. A zsiráf támadás ugyan nem járt sérüléssel, de jól mutatja, hogy az állatok viselkedése kiszámíthatatlan lehet, különösen etetés közben. Az eset egy tipikus szafari baleset példája, ahol az állattámadás nem agresszióból, hanem félreértésből fakadt - tájékoztat a Daily Star.

Soha ne viseljen gyümölcsmintás cipőt az állatkertben. Ezek a zsiráfok azt hitték, hogy a hölgy banánmintás cipője egy finom falat

Miért támadtak a zsiráfok a nőre?

A zsiráfok azért közelítettek a nőhöz, mert a banán formájú cipőjét valódi ételnek nézték, miközben a kezében tartott gyümölcs is felkeltette az érdeklődésüket. Mivel az állatok hozzászoktak ahhoz, hogy a turisták etetik őket, bátrabban viselkedtek, és a közeli kontaktus tovább erősítette ezt a viselkedést.

Mit nem szabad etetni a zsiráfokkal?

emberi feldolgozott ételek (chips, édesség, péksütemények);

műanyag vagy nem ehető tárgyak;

sós, fűszeres ételek;

romlott vagy penészes gyümölcs;

olyan élelmiszer, amit nem a park biztosít;

kenyér és egyéb, számukra nehezen emészthető ételek.

Mit szabad etetni a zsiráfokkal? A zsiráfokat kizárólag a park vagy az állatkert által biztosított, ellenőrzött élelmiszerekkel szabad etetni, amelyek általában friss zöldségek és számukra megfelelő gyümölcsök. Ezeket úgy állítják össze, hogy megfeleljenek az állatok természetes étrendjének, és ne okozzanak egészségügyi problémát, ezért mindig a gondozók útmutatását kell követni.

Milyen szabályokat kell betartani szafari látogatáskor?

Mindig követni kell a park előírásait és a személyzet utasításait;

nem szabad az állatokat provokálni vagy túl közel menni hozzájuk;

kerülni kell a feltűnő, ételre emlékeztető ruhadarabokat;

etetéskor fokozott figyelemmel kell eljárni;

fontos a biztonságos távolság betartása.