A szakértők szerint ilyen gyakran kellene zuhanyozni – lehet, hogy eddig rosszul csinálta?

Sokan úgy nőttünk fel, hogy a napi zuhanyzás az alapvető higiénia része. A szakértők azonban azt mondják: ez nem mindenkinek ideális. Egészséges felnőttek esetében, akik nem izzadnak intenzíven, a napi vagy akár kétnaponta történő zuhanyzás teljesen elegendő. Sőt, ha száraz vagy érzékeny a bőre, a ritkább tisztálkodás (2-3 naponta) még jót is tehet, mert segít megőrizni a bőr természetes védőrétegét, írja a Huffington Post.

Nem létezik univerzális szabály a zuhanyzás optimális gyakoriságára, ám egyeseknek jobb, ha nem zuhanyoznak naponta – Fotó: Shutterstock

Ezek a döntik el, milyen gyakran ajánlott a zuhanyzás

Nem létezik univerzális szabály – a zuhanyzási szokásokat több tényező is befolyásolja:

bőrtípus és bőrbetegségek (pl. ekcéma, pikkelysömör)

életkor

hormonális változások

nem

éghajlat

életmód

Bizonyos esetekben persze indokolt a napi zuhanyzás indokolt. Például ha: erősen izzad (pl. sport vagy fizikai munka miatt), hormonális változásokon megy keresztül (pubertás, terhesség, menopauza), pattanásos a bőre, meleg, párás éghajlaton él, szennyezett vagy kellemetlen szagú környezetben dolgozik.

Kik úszhatják meg kevesebb zuhanyzással?

Meglepő, de sokan jobban járnak ritkább zuhanyzással. Ilyenek az idősebbek (a bőr kevesebb olajat termel), a hormonálisan száraz bőrűek, illetve az ekcémával, pikkelysömörrel vagy nagyon száraz bőrrel élők.

Bár tisztának lenni fontos, a túlzásba vitt zuhanyzás komoly problémákat okozhat. A bőrünkön természetes olajok és „jó” baktériumok találhatók, amelyek védelmet nyújtanak. A gyakori, főleg forró vizes zuhanyzás ezt a védőréteget lemossa.

Ennek következménye lehet:

száraz, viszkető bőr

berepedezett bőr, ami utat nyit a fertőzéseknek

allergiás reakciók

bőrbetegségek fellángolása

Sőt, a szakértők szerint a túlzott tisztálkodás akár az immunrendszer működését is befolyásolhatja, mivel kevesebb „külső inger” éri a szervezetet.

Nem csak az számít, milyen gyakran zuhanyzik

Legalább ennyire fontos az is, hogyan zuhanyzik. A szakértők szerint a legtöbb probléma nem a gyakoriságból, hanem a rossz szokásokból adódik.

1. Kerülje a forró vizet!

A túl meleg víz kiszárítja a bőrt. Ha zuhanyzás után piros a bőre, túl forró volt a zuhany.