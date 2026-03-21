Új TikTok-trend hódít: a sötétben zuhanyzás – de miért jó ez?

A módszer lényege egyszerű: lefekvés előtt a zuhanyzást teljes sötétségben vagy csak nagyon halvány fény mellett kell megejteni. A trend követői szerint ez csökkenti a stresszt, segít lelassítani a gondolatokat, sőt egyesek szerint a szorongást is mérsékli. Bár a módszer tudományos bizonyítékai még korlátozottak, szakértők szerint lehet benne némi logika, írja a Bild.

A sötétben zuhanyzás segíthet a könnyebb elalvásban a szakértők szerint – Fotó: pexels.com

Folyamatos ingerterhelés alatt élünk

Suzanne Wylie brit háziorvos szerint a modern ember szinte állandó ingerterhelés alatt áll. A szakértő a Metro brit hírportálnak arról beszélt, hogy a mindennapi élet tele van olyan ingerekkel, amelyek ébren tartják az agyat.

Az erős fények, a képernyők, a zaj és az információk folyamatosan fokozott éberségi állapotban tartják az agyat, ami stresszreakciókat válthat ki

– magyarázta. Szerinte egy csendes, sötét esti zuhany segíthet csökkenteni ezeket az ingereket, ami pozitívan hathat az idegrendszerre.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az erős fény este gátolhatja a melatonin termelődését. Ez az a hormon, amely segíti a szervezetet abban, hogy felkészüljön az alvásra. Ha a fürdőszobában túl erős a világítás, az az agynak azt az üzenetet küldheti, hogy még nappal van, ami megnehezítheti az elalvást.

Akik kipróbálták a sötétben zuhanyzást, meglepő változásról számoltak be

Zoe Gotts pszichológus szerint sokan arról számolnak be, hogy a sötétben zuhanyzás után sokkal gyorsabban elalszanak. Ennek oka az lehet, hogy a halvány fény vagy a teljes sötétség segít elkerülni az úgynevezett „riasztó ingereket”, amelyek ébren tartják az idegrendszert. Így a szervezet könnyebben átáll az úgynevezett „éjszakai üzemmódra”.

A pszichológus szerint a sötét vagy halvány fényben történő zuhanyzás csökkenti a vizuális ingereket. Ha ehhez hozzájön a meleg víz és a víz egyenletes hangja, az sok ember számára megnyugtató élményt adhat.

Néhány embernél ez már önmagában elég lehet

– mondta Gotts.

Másoknál viszont inkább egy esti rituáléról van szó: egy nyugodt, ingermentes zuhany jelzi a szervezetnek, hogy a nap véget ért, és ideje felkészülni az alvásra. A szakértők szerint ez különösen azoknál segíthet, akiknél lefekvéskor nem akar leállni a gondolatok örvénylése, ami gyakran vezet alvászavarokhoz.