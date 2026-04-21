Rendkívüli

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Olvasta?

Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

ablak

Miért van ablaka a mosógépnek, és a mosogatógépnek miért nincs?

Míg a mosógépben a centrifugálás során az ablakon keresztül lehet nézni a ruhákat, a mosogatógépben ez nem lehetséges, mivel annak nincs ablaka. De miért van az egyik készüléknek ablaka, a másiknak pedig nincs? A kérdésre a válasz a készülékek kialakulásának történetében van.
A mosógépet 1767-ben találták fel. Akkoriban a ma is minden elöltöltős modellnél megtalálható ablak valóban azt a célt szolgálta, hogy  a mosás során figyelemmel lehessen kísérni a ruhákat. 

Az ablakon át látható a mosás folyamata Fotó: ELSA BIYICK / Hans Lucas

A mosási programok akkoriban még nem voltak annyira automatizáltak, hogy a gép önállóan tudott volna vizet felvenni és leengedni. Ezt a műveletet manuálisan kellett elvégezni, és ehhez fontos volt, hogy az ablak segítségével meg lehessen találni a megfelelő időpontot.

Miért nincs ablakuk a mosogatógépeknek?

Csak jóval később, 1886-ban követte ezt a példát a mosogatógép. Ekkor a technika már annyira fejlett volt, hogy a programok automatikusan le tudtak futni. Ebben az értelemben 

a folyamat figyelemmel kísérése egyszerűen már nem volt szükséges, ezért nincs ablak a mosogatógépeken.

De ez nem az egyetlen ok, amiért a mosogatógépeknek nincs ablakuk. A készülék ajtaján számos rekesz található, amelyek fontos funkciókat látnak el, például a mosogatószer-tartó. Mivel a gép belsejében nincs elegendő hely, az ajtóra kellett áthelyezni. Ezáltal pedig egyszerűen nincs elegendő hely egy ablak számára - írja a Myhomebook.

 

 

