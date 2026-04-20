Baljós FBI-figyelmeztetés: egy kattintás, és mindent látnak

Sokan azt hiszik, hogy az olyan appok, mint a WhatsApp, Signal vagy Telegram teljes védelmet nyújtanak. A valóság viszont sokkal nyugtalanítóbb:

a titkosítás működik – de ha a fiókodat megszerzik, mindent látnak. A támadások mögött – a jelentés szerint – orosz hírszerzéshez köthető hackercsoportok állnak, akik kifinomult adathalász módszerekkel dolgoznak, hívta fel a figyelmet a foxnews.com.

Az adathalász orosz hackerek már nem az alkalmazásokat törik fel, hanem az üzenetküldő rendszereken keresztül manipulálják a felhasználót – Fotó: pexels.com

A módszerük:

hamis, sürgető üzeneteket küldenek

megbízható személynek adják ki magukat

rávesznek, hogy kattints egy linkre vagy add meg az adataid

Ha egyszer bejutnak:

elolvassák az üzeneteit

hozzáférnek a kontaktjaihoz

a nevében írnak másoknak

újabb áldozatokat húznak be

Egyetlen feltört fiók láncreakciót indíthat el.

Bár a támadások célpontjai között kormányzati szereplők, katonák és újságírók is szerepelnek, a szakértők figyelmeztetnek: bárki célpont lehet, aki üzenetküldő appot használ. A szakértők szerint új korszak kezdődött a kibertámadásoknál: már nem a rendszereket törik fel, hanem az embereket manipulálják. Egy rossz kattintás – és már késő.

7 életmentő tipp, hogy ne válj az adathalászok áldozatává

Legyen gyanakvó a váratlan üzenetekkel – ha sürgető vagy furcsa, inkább állj meg és gondold át, valódi-e.

Ne kattintson ismeretlen linkekre – még akkor sem, ha ismerős küldte, mert az ő fiókja is fel lehet törve.

Kapcsolja be a kétlépcsős azonosítást (2FA) – ez plusz védelmet ad, még ha a jelszavad ki is szivárog.

Figyelje a bejelentkezési értesítéseket – ha új eszköz jelenik meg, azonnal lépj közbe.

Ellenőrizze külön a gyanús kéréseket – hívd fel az illetőt, mielőtt bármit tennél.

Csökkentse az online adatnyomait – minél kevesebb adatod van kint, annál nehezebb célpont vagy.

Frissítse rendszeresen az appokat és eszközeit – a frissítések biztonsági réseket foltoznak be.

Az üzenetküldők továbbra is erősen titkosítottak – de ez már nem elég. A támadók pontosan tudják, hogy nem a technológiát kell feltörniük, hanem téged kell rávenniük, hogy beengedd őket. És ez sokszor ijesztően könnyen sikerül.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Egy ártatlannak tűnő üzenet percek alatt kiürítheti a bankszámlánkat

Sokszor tökéletesen utánozzák a bankok és futárszolgálatok hivatalos kommunikációját. A modern adathalász támadások már nem nyilvánvaló kéretlen levelek.