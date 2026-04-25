Titkos politikai beszélgetéseket törhettek fel Németországban

Adathalász támadás ért német politikusok és kormányzati szereplők Signal-fiókjait érinthette. A támadók így privát üzeneteket, dokumentumokat és olyan zárt politikai csoportbeszélgetéseket érhettek el, amelyekben magas rangú német politikusok egyeztettek egymással.

Fotó: Schutterstock

Súlyos adathalász támadás érhette a német politikai elitet

Célzott adathalász támadás érhette a Signal üzenetküldőt használó német politikusokat és kormányzati szereplőket. Az ügy különösen érzékeny, mert a Signalt sokáig kifejezetten biztonságos kommunikációs csatornának tartották, ezért magas rangú tisztviselők és politikusok is használták bizalmas egyeztetésekre.

A beszámolók szerint a támadás áldozatai között lehet Karin Prien CDU-s oktatási miniszter és Verena Hubertz SPD-s építési miniszter is.

Korábban az is kiderült, hogy Julia Klöckner, a Bundestag elnökének fiókját is feltörték. Ez azért különösen súlyos, mert Klöckner tagja volt egy fontos CDU-s kommunikációs csoportnak, amelyben Friedrich Merz kancellár is jelen volt.

A német hatóságok belsőleg államilag támogatott műveletre gyanakszanak, amely feltehetően Oroszországból indult. A támadók a Signal ügyfélszolgálatának adhatták ki magukat, és megtévesztő üzenetekkel vehették rá az áldozatokat arra, hogy hozzáférést adjanak fiókjaikhoz.

A megszerzett belépéssel az elkövetők privát csevegésekhez, érzékeny csoportokhoz, fényképekhez és dokumentumokhoz is hozzáférhettek. Az ügy miatt a karlsruhei szövetségi főügyész már vizsgálatot indított, a Bundestagban pedig egyre nagyobb az aggodalom – írja a Bild.

Brutális AfD-fölény: a baloldali konzervatívok is elfordultak a kormánytól

Egy friss felmérés szerint az Alternatíva Németországért (AfD) megállíthatatlanul tör előre, és már a baloldali érzelmű, de társadalmi kérdésekben konzervatív munkavállalók körében is messze a legnépszerűbb pártnak számít. Miközben a balliberális kormányerők, különösen a Zöldek, gyakorlatilag megsemmisültek. Bővebb információk a német politikáról a cikkben.

Baljós FBI-figyelmeztetés: egy kattintás, és mindent látnak

Új, riasztó figyelmeztetést adott ki az FBI és a Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-védelmi Ügynökség! Nagyszabású adathalász támadások zajlanak, amelyek célpontjai a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazások felhasználói. És ami igazán ijesztő: nem az appokat törik fel, hanem egyenesen ön verik át.