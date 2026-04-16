Öt év után visszatér a legendás énekesnő, de nem úgy, ahogy mindenki várta

A „Chasing Pavements” énekesnője legutóbb 2021-ben jelentkezett albummal (30), majd 2024-ben lezárta Las Vegas-i koncertsorozatát, és bejelentette, hogy egy időre visszavonul. Most azonban iparági pletykák szerint Adele meglepetésszerű zenei visszatérésre készül – írja a Mirror.

Adele

Adele új területen is kipróbálja magát

Ami még nagyobb fordulat: Adele a színészet felé is nyit. A hírek szerint szerepet kap a Cry to Heaven című történelmi drámában, amely Anne Rice azonos című regényén alapul. A filmben olyan színészek mellett tűnhet fel, mint Nicholas Hoult és Aaron Taylor-Johnson.

A produkció készítői állítólag külön szerették volna, ha Adele is hozzájárul a filmhez zeneileg, és végül sikerült is meggyőzniük, hogy rögzítsen egy dalt a projekthez. A bennfentesek szerint ez hatalmas dobás, hiszen új Adele-dal ritkán érkezik.

Ugyanakkor úgy tűnik, a hosszú távú tervek inkább a filmezés felé mutatnak. A háttérinformációk szerint az énekesnő számára a színészi pálya jobban összeegyeztethető a családi élettel, mint a folyamatos turnézás.

Adele egy 12 éves fiú édesanyja, és korábban többször beszélt arról, hogy mennyire megterhelő számára az utazással járó életmód. Nemrég azt is elárulta, hogy a jövőben akár újra gyermeket is vállalna.

