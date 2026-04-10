ADHD-val él? – Ezt az egyszerű trükköt érdemes kipróbálnia a könnyebb mindennapokért

A Japánból ismert módszert – azaz a shisa kanko-t – eredetileg a vasúti dolgozók használták: a lényege, hogy az ember rámutat egy fontos tárgyra vagy lépésre, és hangosan ki is mondja, mit ellenőrzött. Az ADHD szempontjából ez azért érdekes, mert egyszerre vonja be a látást, a mozgást és a hallást, vagyis több csatornán erősíti meg az információt.
ADHD esetén ezért lehet hasznos ez a japán trükk
A szakértői megszólalások szerint a módszer megtörheti a „robotpilóta” üzemmódot, amikor valaki rutinszerűen csinál meg valamit, de utólag már nem biztos benne, hogy tényleg megtette-e. Ez különösen ismerős lehet azoknak, akik gyakran visszakérdeznek maguktól:
bezártam az ajtót, kihúztam a hajvasalót, kikapcsoltam a tűzhelyet?
Az ADHD-val élők esetében az ilyen ismétlődő, nem sürgős feladatok gyakrabban csúszhatnak ki a figyelemből.
Több érzékszerv használata: Egy mozdulat és egy mondat is sokat számíthat
A technika a gyakorlatban nagyon egyszerű: például valaki rámutat az ajtókilincsre, és hangosan kimondja, hogy „bezártam az ajtót”, vagy a gyógyszerre nézve azt, hogy „bevettem”.
A háttérben az áll, hogy a több érzékszervet megmozgató ellenőrzés segíthet tudatosabbá tenni a cselekvést, és jobban rögzítheti azt az emlékezetben.
Egy 1994-es, sokat idézett japán vasúti kutatás szerint a módszer egyszerű feladatoknál közel 85 %-kal csökkentette a hibákat.
Nem csodaszer, de hasznos kapaszkodó lehet
Fontos, hogy a shisa kanko nem az ADHD kezelése, hanem egy praktikus figyelemsegítő eszköz lehet a mindennapokban. A szakértők szerint nem biztos, hogy mindenkinél ugyanúgy működik, de érdemes kipróbálni olyan helyzetekben, mint a gyógyszerszedés, az indulás előtti ellenőrzés vagy akár a feladatkezdés. A lényeg, hogy a módszer egy kis tudatosságot vigyen azokba a pillanatokba, amelyek felett máskor könnyen átsiklik az ember.
Cikkünk a HuffPost beszámolója alapján készült.
Ez az 5 munkahelyi szokás ADHD-t jelezhet
Mindenkinek vannak munkavégzéssel kapcsolatos „rossz beidegződései”, amelyek inkább hátráltatják, mint előbbre vinnék. Lehetséges azonban, hogy ha túl sokat piszmogunk egy projekten, vagy, ha képtelenek vagyunk hosszabb ideig fókuszáltan figyelni egy feladtra, a háttérben ADHD is állhat. Cikkünkben bemutatjuk, milyen munkahelyi szokások és berögződések utalhatnak erre.
Nemcsak figyelmetlenség: ébren is alszik, aki ebben szenved
Egy új kutatás szerint az agy időnként rövid, alváshoz hasonló állapotba kerülhet még ébren is. Az ADHD esetében ezek a „mikro-kiesések” gyakrabban fordulnak elő, és közvetlenül befolyásolhatják a figyelmet.
Mi az ADHD?
Az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar egy idegrendszeri fejlődési sajátosság, amely a figyelem szabályozását, az impulzuskontrollt és sok esetben a szervezettséget is befolyásolhatja. Nem egyszerű feledékenységről vagy szétszórtságról van szó, hanem egy olyan állapotról, amely gyermekkorban és felnőttkorban is hatással lehet a mindennapi életre.