ADHD-val él? – Ezt az egyszerű trükköt érdemes kipróbálnia a könnyebb mindennapokért

A Japánból ismert módszert – azaz a shisa kanko-t – eredetileg a vasúti dolgozók használták: a lényege, hogy az ember rámutat egy fontos tárgyra vagy lépésre, és hangosan ki is mondja, mit ellenőrzött. Az ADHD szempontjából ez azért érdekes, mert egyszerre vonja be a látást, a mozgást és a hallást, vagyis több csatornán erősíti meg az információt.

A shisa kanko módszer csökkentheti a hétköznapi hibákat ADHD mellett

ADHD esetén ezért lehet hasznos ez a japán trükk

A szakértői megszólalások szerint a módszer megtörheti a „robotpilóta” üzemmódot, amikor valaki rutinszerűen csinál meg valamit, de utólag már nem biztos benne, hogy tényleg megtette-e. Ez különösen ismerős lehet azoknak, akik gyakran visszakérdeznek maguktól:

bezártam az ajtót, kihúztam a hajvasalót, kikapcsoltam a tűzhelyet?

Az ADHD-val élők esetében az ilyen ismétlődő, nem sürgős feladatok gyakrabban csúszhatnak ki a figyelemből.

Az ADHD esetében hasznos lehet a japán shisa kanko módszer, amely a figyelem és az emlékezet támogatásában segíthet a mindennapi rutinok során

Több érzékszerv használata: Egy mozdulat és egy mondat is sokat számíthat

A technika a gyakorlatban nagyon egyszerű: például valaki rámutat az ajtókilincsre, és hangosan kimondja, hogy „bezártam az ajtót”, vagy a gyógyszerre nézve azt, hogy „bevettem”.

A háttérben az áll, hogy a több érzékszervet megmozgató ellenőrzés segíthet tudatosabbá tenni a cselekvést, és jobban rögzítheti azt az emlékezetben.

Egy 1994-es, sokat idézett japán vasúti kutatás szerint a módszer egyszerű feladatoknál közel 85 %-kal csökkentette a hibákat.

Nem csodaszer, de hasznos kapaszkodó lehet

Fontos, hogy a shisa kanko nem az ADHD kezelése, hanem egy praktikus figyelemsegítő eszköz lehet a mindennapokban. A szakértők szerint nem biztos, hogy mindenkinél ugyanúgy működik, de érdemes kipróbálni olyan helyzetekben, mint a gyógyszerszedés, az indulás előtti ellenőrzés vagy akár a feladatkezdés. A lényeg, hogy a módszer egy kis tudatosságot vigyen azokba a pillanatokba, amelyek felett máskor könnyen átsiklik az ember.