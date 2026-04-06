Dráma az Adrián: egy széllökés, és majdnem vége volt mindennek

Egy bajor család nyaralása kis híján tragédiába torkollott, amikor erős vihar csapott le rájuk az Adriai-tenger térségében.

Az Adria térségében uralkodo bóra széljárás nagyon veszélyes tud lenni

A több száz kilométeres utat maguk mögött tudó utazók egy hídnál rekedtek, ahol hosszú ideig várakoztak a forgalmi torlódás miatt. Már ekkor is érezhető volt a szél ereje, de úgy tűnt, időnként csillapodik, ezért sokan továbbindultak. A családfő egy furgont vezetett, amelyhez lakókocsi volt csatolva, mögöttük pedig a felesége és gyermeke haladt egy másik autóval.

Amikor felhajtottak a hídra, egy váratlan, rendkívül erős széllökés kapta el a szerelvényt. A lakókocsi szó szerint megemelkedett, majd a korlátnak csapódott – egy pillanatra úgy tűnt, a mélybe zuhan.

A katasztrófát végül csak a vonóhorog akadályozta meg: ez tartotta a helyén a lakókocsit, amely így nem zuhant le a csaknem 70 méteres magasságból. A sofőr később úgy fogalmazott, mintha „második születésnapot” kapott volna – írja a Bild.

Kiszámíthatatlan és veszélyes bóra, az adriai szél

Az eset jól mutatja, milyen kiszámíthatatlan és veszélyes lehet a hirtelen feltámadó, úgynevezett bóra szél az Adria térségében. Ezek a széllökések percek alatt válnak életveszélyessé, különösen magas hidakon vagy nyílt területeken, ahol semmi sem fogja fel az erejüket. A család végül sértetlenül megúszta a drámai pillanatokat, de élményük intő jel minden utazó számára: extrém időjárási körülmények között még a rutinos sofőrök is kiszolgáltatottá válhatnak. Egyetlen széllökés is elég ahhoz, hogy a nyaralás rémálommá váljon.