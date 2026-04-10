Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Véget ért egy korszak: meghalt a világhírű rapper

67 éves korában elhunyt a műfaj egyik legnagyobb úttörője. Afrika Bambaataa a hiphop globális elterjedésének egyik kulcsfigurája volt.
A hiphop egyik legmeghatározóbb úttörője, Afrika Bambaataa rapper meghalt 67 éves korában. Afrika Bambaataa a Bronx szülötteként a műfaj korai történetének egyik kulcsfigurája volt, aki jelentősen hozzájárult a hiphop mainstreammé válásához. A zenész Philadelphiában hunyt el, halálát rákos megbetegedés szövődményei okozták – írja a Guardian.

67 éves korában meghalt Afrika Bambaataa – Fotó: SCOTT GRIES / Getty Images North America

Hogyan formálta Afrika Bambaataa a hiphop korai éveit?

A Lance Taylor néven született Afrika Bambaataa az 1970-es évek végén hozta létre a Universal Zulu Nation hiphop kollektívát, amely a műfaj korai identitásának formálásában is meghatározó szerepet játszott. A szervezet a béke, az egység, a szeretet és a szórakozás üzenetét közvetítette, és a hiphop globális terjedését is segítette. 

A zenész egyik legnagyobb sikere az 1982-es Planet Rock volt, amely az elektro funk egyik alapművévé vált. A dalhoz a Kraftwerk zenéje is inspirációt adott, és gyorsan klubslágerré nőtte ki magát. Pályafutása során olyan előadókkal dolgozott együtt, mint John Lydon, George Clinton vagy James Brown. Bambaataa később is aktív maradt, utolsó albuma 2004-ben jelent meg. Életét ugyanakkor súlyos vádak is beárnyékolták: 2016-ban többen is visszaéléssel vádolták meg, ezeket a zenész tagadta. 2025-ben egy polgári perben a felperesek javára döntöttek, miután nem vett részt a tárgyaláson.

