Kettészakadhat egy kontinens, új óceán születhet a Földön

Afrika kettészakadása: A mélyben zajló intenzív lemeztektonikai folyamatok eredményeként a távoli jövőben egy új óceán születése várható a Kelet-Afrikai árokrendszer mentén, amely végleg kettéválasztja majd a kontinenst.

Afrika kontinense kettészakadhat

Afrika keleti része jóval közelebb járhat a kettészakadáshoz, mint azt korábban gondolták a kutatók. A Kelet-afrikai-árokrendszerhez tartozó Turkana-árok alatt a tudósok azt találták, hogy a földkéreg kritikus mértékben elvékonyodott. Ez arra utal, hogy a kontinens lassú, de tartós geológiai átalakuláson megy keresztül, amelynek végén évmilliók múlva akár új óceán is születhet.

A Turkana-árok Kenya és Etiópia területén húzódik, nagyjából 500 kilométer hosszan, és része annak a hatalmas törésrendszernek, amely az Afar-mélyföldtől egészen Mozambikig tart. A térségben az afrikai és a szomáliai tektonikus lemez évente mintegy 4,7 milliméterrel távolodik egymástól. Ez emberi léptékkel alig érzékelhető mozgás, földtörténeti távlatban azonban óriási változást jelent.

A kutatók szerint a térségben már előrehaladott állapotban van a hasadékképződés. Az árok közepén a földkéreg mindössze körülbelül 13 kilométer vastag, miközben távolabb több mint 35 kilométert is elérhet. Ez az úgynevezett nyakazódás jele: a kéreg középen megnyúlik, elvékonyodik és egyre gyengébbé válik. Ha a folyamat tovább halad, a kéreg végül teljesen felszakadhat.

Új óceán jöhet létre

A tudósok szerint a következő nagy szakasz az óceánosodás lehet, amikor a mélyből feltörő magma új óceáni aljzatot hoz létre. Ez azonban több millió éves folyamat, így Afrika kettészakadása nem egyik napról a másikra történik meg.

A felfedezés az emberi evolúció kutatására is hatással lehet. A Turkana-árokból több mint 1200 emberelőd-fosszília került elő az elmúlt négymillió évből, ami az afrikai leletek jelentős része. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a térség nem feltétlenül az emberiség bölcsője volt, hanem olyan geológiai környezet, ahol a maradványok különösen jól megőrződtek – olvasható a Sciencedaily.com oldalán.