AI robotok jósolják meg a jövőt Dél-Koreában – egyre többen próbálják ki

A mesterséges intelligencia fejlődése új szintre emelte a hagyományos jóslást: Szöulban már AI robotok és virtuális sámánok segítik a kíváncsi érdeklődőket abban, hogy betekintést nyerjenek saját sorsuk alakulásába - számol be a Kuwait Times.
Hogyan működik az AI alapú jóslás?
Az AI alapú jóslás során a felhasználó megadja alapadatait – például nevét, születési dátumát és nemét –, amelyeket a rendszer elemez. A mesterséges intelligencia hangfelismeréssel és chatbot-technológiával kommunikál, majd egy algoritmus alapján értelmezi az adatokat. Az eredmény egy személyre szabott „jóslat”, amelyet gyakran digitális formában vagy QR-kódon keresztül kap meg a felhasználó.
Miben különbözik az AI sámán a hagyományos sámántól?
A hagyományos sámánok spirituális rituálékat, táncot és énekeket alkalmaznak, míg az AI sámánok adatvezérelt elemzést használnak. Az előbbi személyes jelenlétet és hitet igényel, az utóbbi viszont gyorsabb, könnyebben hozzáférhető és kevésbé megterhelő élményt kínál az érdeklődők számára.
Mi az a saju, és hogyan használja az AI?
A saju egy több száz éves koreai jóslási rendszer, amely az ember születési ideje alapján határozza meg a sorsát. Az AI ezt a hagyományos rendszert digitalizálja: az algoritmusok a születési adatokat feldolgozva készítenek értelmezést, így ötvözve a múlt tudását a modern technológiával.
Miért népszerű az AI jóslás Dél-Koreában?
Dél-Koreában a jóslás mélyen beágyazódott a kultúrába, így az új technológiák könnyen utat találnak ebbe a világba. Az AI robotok egyszerre kínálnak modern, szórakoztató és kevésbé félelmetes alternatívát a hagyományos jósokkal szemben, ami különösen a fiatalabb generációk körében teszi népszerűvé.
Mennyire pontosak az AI által készített jóslatok?
Az AI által generált jóslatok pontossága nagymértékben függ az alkalmazott algoritmusoktól és az adatbázistól. Bár sok felhasználó úgy érzi, hogy az eredmények „ráillenek” a személyiségére, ezek inkább általános mintákon alapulnak, mint valódi jövőbelátáson.